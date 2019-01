16 ene 2019

Lo que comenzó siendo un rumor pronunciado por Diego Arrabal en el plató de 'Sálvame' hace casi dos semanas, terminó por ser una de las noticias de la semana corroborada por una de sus protagonistas. Laura Matamoros confirmaba, el miércoles pasado a golpe de exclusiva, que había roto con Benji Aparicio, padre de su hijo nacido hace tan solo 10 meses.

Ayer, y tras las explicaciones pertinentes de su padre de cómo la encontraba anímicamente, era ella misma la que hablaba sobre la situación en el debate del 'Límite 48 horas' de 'GH Dúo'. Porque no tuvo ningún inconveniente en contestar a Jorge Javier Vázquez cuando se interesó por ella.

Bueno, realmente rompió el hielo con un "vas vestida de negro" a lo que ella contestó que no era porque estuviera de luto. Mila Ximénez se apresuraba a apostillar que la hija de Kiko "no está bien", pero ella sostenía estar "bien". Aunque se explicaba: "De estado de ánimo estoy bien. A ver, es complicado pero estoy bien. Ay Jorge, que me están entrando unos calores... Hará ya un mes casi que lo dejamos".

Yo no estaba dando el 100 % en la relación"

Laura, además, quiso regalar a la audiencia de Telecinco un detalle más de ese punto y final, porque todo apunta a que no hay vuelta atrás. "Bueno, fue una decisión que tomé yo porque ya no veía que la cosa pudiese ir a mejor. Yo no estaba dando el 100 % en la relación", revelaba antes de zanjar cuando le preguntaban por la posibilidad de una segunda oportunidad: "No. Para mí en estas cosas si tomo una decisión soy muy consecuente con ella".

Hay quienes aseguran que la actitud de Benji con respecto a la familia es lo que ha terminado de convencer a Laura de dar el paso. Incluso, algunas de las colaboradoras de 'Sálvame' sostenían hace unos días que ella misma había asegurado a su círculo más cercano que a este le parecía mal que ella ayudase económicamente a su padre.

Más noticias de Laura Matamoros...

- Laura Matamoros confirma la ruptura con Benji Aparicio

- Benji Aparicio ni confirma ni desmiente la ruptura con Laura Matamoros

- Laura Matamoros, atacada por un tiburón en Las Bahamas