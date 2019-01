16 ene 2019

No está pasando por un buen momento. Hace ya varios días que conocíamos el delicado estado de salud de Mario Vaquerizo. El cantante pasó las navidades en la cama tras sufrir un pinzamiento en la espalda que le obligaba a no moverse.

Lo anunció en sus redes sociales ya que sus seguidores hacía tiempo que no sabían nada de él. Pero parece que no ha mejorado. El marido de Alaska se ha hecho una resonancia para así conocer qué es lo que realmente le pasa: "Llevo varios días desaparecido y metido en la cama por culpa de un pinzamiento o como se diga en la espalda que me sigue teniendo k.o y sin ganas de nada ni nochevieja ni contestar a mensajes ni ganas de hablar", escribía.

Aunque estamos acostumbrados a ver a un Mario Vaquerizo hablador y con abundante energía, estos días está siendo un martirio para él: "Hoy tocó resonancia pero cogí algo de fuerzas y nos venimos a Casa Bibiana a ver si recupero energía a la vez que inspiración para rematar el nuevo libro dedicado a mis rockeras y rockeros favoritos.Ya queda poco. Dolorido desesperado pero feliz. Qué se le va a hacer. Estoy vieja lo sé amigas.".

Esperemos que poco a poco el estado de salud de Mario Vaquerizo mejore. ¡Ánimo, Mario!

