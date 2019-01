16 ene 2019

El pasado 18 de diciembre, José Mourinho ocupaba la mayoría de las portadas de los medios de comunicación deportivos. ¿Por qué? El entrenador de fútbol era despedido del Manchester City, el equipo donde entrenaba desde el año 2016.

Desde entonces, se desconocía qué podría estar haciendo el entrenador. Y lo cierto es que estaba buscando trabajo. José Mourinho pasará de ser entrenador en los terrenos de juego a ser comentarista de los partidos. Pero eso sí: se convertirá en el comentarista mejor pagado de la historia.

Colaborará en beIN Sports Reino Unido, donde cobrará más de 67.000 euros por comentar cada partido. No obstante, hay algo que el entrenador no puede hacer: hablar y comentar los partidos del Manchester City. ¿Por qué? El portugués firmó una cláusula de confidencialidad por lo que no podrá sobre su ex equipo en sus intervenciones.

Esperemos que le vaya muy bien al portugués en esta nueva etapa.

