19 ene 2019

Pilar Jurado es soprano, compositora, directora de orquesta, amante del arte en general y de la música en particular. Pilar, además es la directora Artística del MadWomenFest, que es mucho más que un festival de música.

Corazón Es un movimiento cultural que nace de mujeres creadoras, referentes de distintas disciplinas artísticas, como usted…

Pilar Jurado Todo surge porque veo que en los últimos años el mundo ha cambiado muchísimo. Me doy cuenta de que las inquietudes del ser humano también han variado. Hemos convertido el planeta en un lugar donde cada vez tiene menos presencia el arte. Un mundo cada vez más deshumanizado, porque la crisis ha arrollado todo. Y lo peor es que ha acabado con la esperanza, la ilusión de la gente y la capacidad de ver futuro.

C. Y pensó que la única manera de contrarrestar algo así era inyectar arte a la sociedad.

P.J. Efectivamente, porque es algo que la gente no tiene tan a mano y para mí es la mayor herramienta de transformación social que existe. Además, tener un mínimo de visibilidad en los medios, te permite dar voz a quienes no la tienen. La responsabilidad social es como un gen con el que naces y yo lo tengo desde siempre, así que pensé: "¿Y si en lugar de hacer proyectos de otros, intento hacer algo que cambie realmente el mundo?".

C. Y juntó todas las artes en este proyecto…

P.J. Todo vertebrado por la música y representando a toda la sociedad. Así pudimos empezar a hablar de todo aquello que nos preocupa: la desigualdad salarial, la violencia de género… Y todo coincidió en un momento, en el que la mujer comenzó a ser protagonista. Fui invitada por el Parlamento europeo para abrir la sesión de el día 8 de marzo, representando a mujeres y hombres que pensamos que podemos cambiar el mundo a través del arte. Y te das cuenta de que cuando mueves el universo, el universo se mueve contigo. Creo que el inmovilismo es la peor de las enfermedades de esta sociedad.

C. Y nació un término, que se convirtió en toda una declaración de intenciones: las Madwomen (mujeres locas). ¿Qué puntito de locura tiene Pilar Jurado?

P.J. ¿Yo?, mucho. (Risas). Creo que la mayor de las locuras radica en ser muy consciente de la realidad para querer cambiarla. Estoy convencida de que solo los valientes, los más locos, han logrado transformar el mundo.

La cantante Pilar Jurado posando en el hotel Vinci Capitol. pinit Alberto bernárdez

C. Organizan concursos de relatos, conciertos, encuentros, premios…

P.J. Es que era muy importante que las grandes mujeres del arte se visibilizaran. El hecho de dar premios a mujeres importantes es poner foco sobre esas grandísimas señoras. Lo importante es crear referentes. Este es un momento que, precisamente por el caos en que vivimos y la crisis, tiene que ser de ilusión, porque las crisis también implican una oportunidad. Tenemos que dar esa oportunidad al futuro.

Y el futuro son los niños. Por eso, ha presentado ahora un proyecto solidario pionero: Madkids in art, talleres de arte, destinados a niños que vienen de un ambiente familiar difícil; de un entorno, en muchos casos, de violencia.

P.J. Para mí niños y mayores merecen toda nuestra atención y sí, los niños son el futuro. Es uno de los proyectos que más me entusiasman, porque es trabajar con chavales que están en situaciones muy difíciles: en desamparo o con grandes hándicaps. Vamos a trabajar con los niños del centro de recursos de la ONCE, con los de la Fundación Ronald McDonald… Para estos chicos, el arte va a ser una medicina.

C. El arte educa y transforma, pero ¿puede sanar, también?

P.J. Absolutamente. De hecho, hay estudios en neurociencia, que hablan de los beneficios que tienen las artes, porque cuando desarrollas esa parte del cerebro, no solo estás adquiriendo habilidades manuales, sino que estás ampliando tu capacidad de relación con los otros. El arte no forma parte de nuestra vida desde el principio de los tiempos por casualidad, sino porque es una necesidad.

C. ¡Qué difícil debe ser escoger a qué niños se les ofrece esta formación y a qué niños, no!

P.J. No, no hay que elegir, es inclusivo en todos los sentidos, porque la idea es buscar, para comenzar, un núcleo, como por ejemplo una casa de acogida. Todos formarán parte de ese Madkids in art. En lo que sí se harán distinciones es en ver quiénes tienen más facultades para una disciplina artística u otra. Vamos a trabajar con dos universidades de Madrid: la Autónoma y la Complutense, una de Psicología evolutiva y otra de Sociología, porque quiero que, desde el primer momento se estudie cómo evolucionan estos niños, para demostrar cómo el arte puede cambiar la vida de la gente.

C. Y, ¿cómo se va a materializar?

P.J. La idea es sacarles, una vez al mes, de su entorno y llevarles, todo un fin de semana, a un espacio donde puedan relacionarse entre ellos. Que convivan, no con sus problemas, ni con su día a día, sino que entren a formar parte de algo que les enseñe que el mundo puede ser de otra manera. Porque cuando la gente se da cuenta de eso, aprende a construir su propio mundo. Estamos inmersos en una sociedad que, en algunos aspectos, está bastante enferma.

C. El día 21 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se celebra un acto para recaudar fondos con los que tienen intención de desarrollar este proyecto artístico. Una gala, presentada por Anthony Blake, que ha contado con el apoyo de personalidades muy relevantes del mundo del arte y la comunicación.

P.J. Queremos que haya mucha gente implicada. Las instituciones no llegan a todos los sitios, por eso necesitamos una financiación importante para llevar a cabo estos proyectos, aunque la infraestructura sea mínima. En esta gala, cada mesa estará presidida por un padrino o madrina, es decir, que puedes cenar con Iñaki Gabilondo, o con Cayetana Guillén-Cuervo, Blas Cantó, Manu Tenorio, etc… Es la oportunidad de poder pasar una noche maravillosa con gente estupenda. Habrá actuaciones en directo, diseñadores que nos han donado sus creaciones para que podamos subastarlas… Será, en fin, una fiesta de la alegría y la generosidad, por encima de todo, porque cuanto más generosos seamos ese día, más felices podremos hacer a esos niños con este proyecto.

"Hay estudios en neurociencia, que hablan de los beneficios que tienen las artes"

C. Proyecto que va a llevarse a cabo en Madrid, pero que nace con vocación de ampliarse al resto de comunidades autónomas.

P.J. No solo eso, ya que surge con el propósito de extenderse internacionalmente. República Dominicana, de momento, ya ha dicho que quiere acoger este programa. Y hay otros países, como México, con los que estamos hablando.

C. El mundo se mueve…

P.J. Dar esperanza e ilusión es lo que hace que la gente se ponga en marcha.

C. ¿Cómo se puede colaborar con esta iniciativa?

P.J. En la página www.madwomenfest.com tenéis toda la información al respecto. Además, vamos a dar la oportunidad a los que quieran, de convertirse en padrinos de algunos de esos niños. Y queremos hacerlo con nombre y apellidos porque es muy importante que hagan seguimiento de cómo ese niño va evolucionando, porque quiero que la gente vea personas, con ojos y cara y no algo abstracto. Quizás algún día puedan sentirse orgullosos de haber conseguido que un niño triunfe en el mundo de la música. Estos chicos están condenados, por la propia inercia de la sociedad, a no tener futuro. El hecho de que sepan que tienen derecho a conseguir lo que quieran, ya es mucho.

C. Les da alas…

P.J. Y nunca mejor dicho, porque a esos padrinos les vamos a llamar ángeles.

C. No quiero despedirme sin hablar de su último disco titulado Unicornios azules, que tiene un propósito también solidario.

P.J. Cada año grabo un disco clásico, purista y otro que no lo es tanto. El año pasado fue de ópera y zarzuela, ahora tocaba uno diferente y lo he hecho de música sudamericana. Es muy especial, porque para mí los unicornios azules encarnan esa magia que necesito en la vida e intento transmitir y lo más mágico que puede tener este trabajo es que con él podamos ayudar a todos estos proyectos que estamos llevando a cabo. Por eso la mitad de sus beneficios irán destinados a ellos.

