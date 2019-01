21 ene 2019

Han pasado 10 años desde que Marta del Castillo desapareciera y se conociera que había sido asesinada. 10 años en los que hemos podido ver a su padre pidiendo que se hiciera justicia. A las que no habíamos escuchado aún era a sus hermanas, Lorena y Mónica.

Hasta ahora. Las dos jóvenes han decidido romper su silencio, contar cómo fue la traumática experiencia de perder a su hermana y relatar las secuelas que les dejó. Lo hicieron ayer, en 'Viva la vida'. Mientras que Lorena no tiene problema en mostrar su cara, Mónica decidía hablar de espaldas. La primera de ellas asegura que ha "decidido dar la cara por si alguien sabe algo que nos ayude".

Además, recuerda cómo fue vivir el día del fatal desenlace: "Llegué a mi casa y todo estaba lleno de cámaras y me dijeron que mi hermana había muerto, que Miguel la mató con un cenicero y la tiraron al río con la ayuda de Samuel".

Hablaban también de cómo el suceso ha dejado a sus padres destrozados, sumidos en un estado del que, diez años después, no han sido capaces de salir: "Desde el caso de mi hermana, ya no son ellos: mi madre está siempre mala y lo que mantiene a mi padre es encontrar a mi hermana".

Lorena añade al respecto: "Yo con mis padres no hablo de mi hermana y con mi hermana menos. Es como un tema que tenemos cerrado entre nosotros". Lo cuentan evidentemente emocionadas, como no podía ser de otra manera. Porque la crudeza del caso estremeció a España hace una década, pero ellas conviven con la losa todos los días.

Ambas coinciden en que tienen sueños con ella y que, en algunos, Marta intenta desvelarles dónde está su cuerpo para que puedan rescatarlo y darle el descanso que merece. "Cada sueño es diferente. Tengo un libro en el que apunto mis sueños con ella y me intenta decir dónde está porque yo creo que está enterrada en algún sitio". Porque lamentan no tener un sitio al que poder ir a llevarle flores: "Si es cierto que hay otro mundo nos veremos allí y pasaremos el tiempo que no hemos pasado aquí abajo".

Entre los homenajes con los que la recuerdan, el tatuaje que puede verse en la parte posterior del cuello de Mónica, con una mariposa y el nombre de su hermana. También Lorena quiso honrar su memoria poniendo el nombre de Marta a la hija que tuvo a los 19 años.

No pierden la esperanza de, algún día, poder darle sepultura. Mientras tanto, conviven con la dureza de haberse quedado, muy pequeñas, sin su hermana Marta.

