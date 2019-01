24 ene 2019

No va a dejar el alcohol de manera definitiva, aunque ese plaza de 18 años puede provocar que, por el camino, se lo piense y se convierta en abstemia de por vida. Anne Hathaway acaba de tomar la decisión de dejar de beber durante ese periodo de tiempo.

A muchos les ha llamado la atención que no vaya a probar ni una gota de alcohol en, nada más y nada menos, 18 años. Pero todo tiene una razón. Y la misma ha sido explicada en una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres.

"Voy a dejar de beber mientras mi hijo viva en mi casa porque no me gustadel todo la forma en la que bebo y él está alcanzando una edad en la que realmente me necesita todo el tiempo por la mañana", explica la actriz, que se convirtió en madre hace tres años.

"Tuve que llevarle un día al colegio y, pese a que no estaba conduciendo, tenía resaca y eso fue suficiente para mí. No lo pasé demasiado bien aquella vez", relataba ante la presentadora, revelando que son las resacas lo que le han hecho recapacitar sobre si estaba bebiendo de una manera abusiva y que no le permitía prestar a su hijo toda la atención que se merece.

Hathaway acudió al espacio de Ellen para promocionar 'Serenity', el filme con el que pretende volver a coger ritmo laboral. Ahora que ha decidido que la ley seca impere en su vida, segur que también puede estar mucho más centrada en el trabajo.

