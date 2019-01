24 ene 2019

Es una mujer cercana, que tiene metida a la gente en el bolsillo, y por eso, las redes sociales han estado muy pendientes de la evolución de la salud de Esperanza Gracia, que nos ha ido contando cómo evolucionaba desde el hospital a través de Instagram. Porque se ha convertido en una auténtica experta de esta red social.

Esperanza ha agradecido el cariño con el que se la ha tratado, tanto sus seguidores como al personal médico. Y, ahora, además ha realizado una reflexión, bajo el título 'Y la enfermedad detiene tu vida', en su blog de Telecinco sobre esos 12 días que ha pasado en la cama de un hospital.

"Siento que la vida me ha dado otra oportunidad, y voy a aprovecharla al máximo, apurando cada momento, cada instante", asegura en esas líneas en las que dice: "Me di cuenta enseguida de que lo que me tocaba era aceptar la enfermedad como un ciclo que debía pasar para salir fortalecida de esta experiencia".

"Doce largos días, con sus doce noches, sus doces mañanas, sus doces tardes… Cuando ingresé me desubiqué, es como si me hubiera metido en un agujero negro del que no podía salir", explica sobre ese ingreso, añadiendo: "Me desorienté porque estaba sometida a cambios constantes (de salas, médicos, enfermeros…) y decidí dejar mi cuerpo a los profesionales que me debían curar, y ocuparme yo de mi mente, de controlar al máximo mis pensamientos, aceptando lo sucedido como un desafío para no perderme en ese laberinto de dudas, miedos e incertidumbres".

Gracia, que dice que estaba pensando en ese Roscón de Reyes que tanto le gusta cuando tuvo que ingresar, está de vuelta. Con sus predicciones, tanto delante de la cámara como en las redes, donde no ha dejado de atender a su público ni desde su ingreso.

