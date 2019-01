24 ene 2019

Antonio Tejado y Candela Acevedo están protagonizando, dentro de la casa de 'GH Dúo', momentos de mucha tensión. Quizás, porque aunque ellos asegurasen que entraban como pareja en crisis, parece que su historia estaba más que acabada. Y tener que volver a convivir se les podría estar haciendo cuesta arriba...

Más allá de lo que estén sufriendo una y otro -los ataques de celos de ella son constantes, algo por lo que él le ha advertido que, así, es imposible que estén juntos-, hay una persona fuera que lo está pasando muy mal.

No reconocen a su hija en la tele, están sobrepasados"

Se trata de la hermana de Candela que, además, está embarazada. Esta ha tenido que acudir al hospital como consecuencia de las broncas que está viendo. Era Sergi Ferre el que lo contaba, ayer, en 'Sálvame': "La hermana de Candela está embarazada de siete meses y con estos episodios ya ha tenido que ir a urgencias".

No solo ella. Su madre parece estar sobrepasada por todo lo que está pasando. "Me he encontrado a la madre de Candela destrozada, llorando dentro de la frutería y sobrepasada con la situación", explicaba Sergi, que añadía: "Ahora no reconocen a su hija en la tele, están sobrepasados".

Fruto de esto, tendrían miedo a que Antonio emprendiera acciones legales, porque hay ciertos comportamientos de Candela que no entienden. Vamos, que está siendo un mal trago tal, que están deseando que el concurso remate. Al menos, para Candela.

Más noticias de Candela Acevedo...

- Antonio Tejado y Candela Acevedo, confirmados para 'GH Dúo'

- Los celos de Candela por el tonteo de Antonio Tejado con Sofía Suescun