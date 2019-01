25 ene 2019

La influencer, Laura Escanes, ha querido volver a sus inicios de Instagram y lo ha consultado con sus seguidores. Esta decisión que ha tomado es también un anuncio para las marcas. ¿Cómo le saldrá a Laura esta nueva estrategia?

Mientras está entre los temas más candentes las polémicas palabras de Carla Barber por los retoques de las influencers, Laura anuncia que quieres ser más natural y auténtica que nunca. De hecho, quiere volver a sus inicios y seguir sus primeros pasos en Instagram. Todo, después de su escapada romántica con Risto a Lisboa. Parece ser que estos viajes le sirven para inspirarse y sobre todo, sacar lo mejor de ella misma: su naturalidad.

En su publicación lo dejaba muy claro: "Así empecé en Instagram, todo menos pensado y más real". Y es que ha decido durante las últimas semanas subir fotos sin prácticamente edición. "Ya no me preocupo (tanto) por los colores o la luz, y me encanta", decía. A la vez que le preguntaba a sus seguidores que qué pensaban ellos. Y algunos lo tenían muy claro: "Pues a mí me empiezas a gustar más ahora. Un 10"; mientras que otros la llaman valiente y le aplauden. Al menos para sus fans, parece ser que Laura lo está haciendo muy bien. ¿Qué piensan las marcas?

Si estos fueron sus inicios en Instagram y le han llevado hasta donde están ahora, no cabe duda de que Laura va a conseguir lo que se proponga. El ser auténtica, natural y hablar de las cosas con desparpajo, como lo ha hecho siempre, hará que se gane el corazón de sus seguidores y de las marcas.

Más noticias sobre Laura Escanes

- Laura Escanes, Bella Hadid, Marta Carriedo… Estas son las cremas low cost preferidas de las influencers

- La tierna felicitación de Laura Escanes a Risto Mejide por su cumpleaños

- La defensa de Risto Mejide a Laura Escanes en Instagram