29 ene 2019

No es habitual que los 'celebrities' hablen de sus rentas económicas así como así. Sin embargo es una de las reglas a cumplir al acudir a 'La Resistencia', programa presentado por David Broncano. Lola Índigo ha sido una de las últimas invitadas y parece que ha resulto muchas de las dudas que los seguidores de 'OT' tenían.

Mimi, más conocida como Lola Índigo, ha cautivado a miles de personas con sus tres 'singles' (su estancia en 'OT' solo duró una semana). Tras su paso por 'La Resistencia' pudo hacer un balance de todo su recorrido hasta ahora, aunque lo que más le interesaba a Broncano era conocer el dinero que había ganado por concursar en el 'talent show' por excelencia de TVE.

"Los pagos vienen… como tarde", afirmaba Mimi. David, incrédulo, le preguntaba lo siguiente: "¿Pero si os vi llenando el Bernabéu?". La triunfita no dudó en contestar: "Ya, pero llega tarde todo. A lo mejor no es tanto como tú te imaginas. Es que somos muchos, somos 16, hay mucho equipo…¡Joder! Me van a matar", afirmaba sonriendo.

Terminó su entrevista confesando que tiene actualmente 50.000 euros en el banco tras haber hecho una transferencia a su madre.

