En el año 2015 consiguió alzarse con el título de Miss Mundo. Ha sido la única española que, por el momento, lo ha conseguido. Tiene 26 años, catalana de nacimiento y sus medidas son 90-63-92. Mireia Lalaguna es una mujer discreta, independiente, muy trabajadora. Una vez conseguida la corona, se trasladó a México, donde está preparándose para ser actriz y alcanzar su sueño, dar el salto a Los Ángeles. Ha mantenido una discreta relación con uno de los actores más de moda en el país azteca y acaban de decidir de mutuo acuerdo, dejar aparcado su noviazgo, para dedicarse cada uno a sus carreras profesionales.

Corazón ¿La vida te ha cambiado mucho en estos 3 últimos años?

Mireia Lalaguna Mi vida cambió de un día para otro. Estoy muy contenta porque tengo muy bien enfocada mi carrera. Siempre he estado fuera de escándalos, me gusta mi privacidad, y estoy muy centrada en mi trabajo, que por el momento es lo más importante.

C. ¿Combina la moda con la interpretación?

M.L. Por el momento si, continúo haciendo campañas de moda, pero eso va a menos, y la interpretación va para arriba. Por ese motivo, mientras pueda, haré las dos cosas. Me gradué el pasado 15 de diciembre en la mejor escuela de actores de México, hice un curso intensivo. Después, me vine a España, para pasar la Navidad.

C. ¿Se trasladó a aquel país por amor?

M.L. No exactamente, sobre todo porque me considero una mujer muy independiente, no solo el amor me influyó. Yo quería estudiar interpretación en España, pero me decidí por México, porque allí la preparación es más intensiva, y en menos tiempo.

"Nuestro mundo es muy difícil para tener una relación de pareja"

C. ¿Qué tal su relación con uno de los galanes mexicanos de moda, Carlos de la Mota?

M.L. Nos hemos dado un tiempo, porque cada uno tiene que enfocar su carrera. Ya veremos lo que ocurre en un futuro, cada uno tiene sus objetivos. Le quiero mucho, pero las circunstancias no son la idóneas para hacer un plan a corto plazo y mucho menos de familia. De mutuo acuerdo hemos llegado a esta decisión, nos llevamos muy bien, y repito que nos queremos mucho, pero nuestro mundo es muy difícil, para tener una relación de pareja. En nuestra profesión no hay una rutina, se viaja mucho, y es muy complicado.

C. ¿Te ves dando el salto a Los Ángeles?

M.L. Sí, mis profesores dicen que tengo que hacer series y, con el tiempo, pasar al cine. El año próximo, haré un taller de cine con profesores específicos. El salto a Los Ángeles es más fácil desde México que desde España.

C. ¿Estás recibiendo clases para perfeccionar el acento inglés y el latino?

M.L. Así es, en concreto no se llama acento latino, lo llaman acento neutro, para no saber la nacionalidad, y se utiliza para hacer producciones latinas. También estoy perfeccionando el acento inglés, para tener más oportunidades

C. ¿Cuál es tu objetivo más inmediato?

M.L. Protagonizar alguna serie, ya he participado en alguna. Labrarme un buen futuro y regresar a España, no quiero desvincularme de mi país.

