1 feb 2019

Cuando Kiko Rivera entraba en la casa de 'GH Dúo' intentó que todos los cabos sueltos que le rondaban en su vida, estuvieran muy bien atados. Sin embargo, eso no ha sido posible. Aunque él por el momento lo desconoce, es posible que el hijo de Isabel Pantoja se viera obligado a abandonar la casa, aunque sólo sea por unas horas.

Según informó hace unos días María Patiño, Kiko Rivera tendría que acudir como testigo el próximo 25 de febrero a Madrid, por la demanda que su madre interpuso a Dulce Delapiedra, su antigua niñera. Sería la primera vez que Kiko Rivera y Dulce se vieran después de muchos años.

Por el momento, el abogado de Kiko Rivera no se ha pronunciado al respecto por lo que es posible que el 'DJ' no tenga que salir de la casa. Sería un golpe fuerte para él, ya que aseguró que este concurso no tiene nada que ver con los anteriores en los que solamente duró una semana. Con la ayuda de su mujer, Irene Rosales, la pareja está siendo una de las más fuertes en Guadalix. Se podía confirmar que Kiko Rivera está viviendo uno de los mejores momentos de su vida.

