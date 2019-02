1 feb 2019 kike calleja

Tras 18 años juntos y un hijo en común, Sara Baras ha decidido poner punto y final a su relación con su pareja, el bailaor José Serrano. Tal y como ha confirmado gente cercana a la artista: "La decisión ha sido de mutuo acuerdo debido al desgaste de la convivencia. Sara seguirá viviendo en Cádiz mientras que él se ha marchado a otra provincia de Andalucía donde reside su familia para estar más arropado por los suyos. Pero esto no es todo, ya que el bailaor ha dejado la compañía de Sara donde llevaban trabajando casi dos décadas juntos. Todo lo que tenían estaba a nombre de ella. Así que no ha habido ningún problema".

Nada hacía presagiar este desenlace que a algunos les ha pillado por sorpresa. Hace tan sólo un año Sara Baras hablaba así de su matrimonio a 'Jaleos' con motivo del concierto benéfico celebrado en el Teatro Real de Madrid con motivo del vigésimo aniversario de la Fundación Real Madrid. "Trabajar con mi marido es un inconveniente y tiene sus ventajas, porque en el escenario nos entendemos perfectamente, y también fuera de él. El hecho de dedicarnos a lo mismo ayuda. Pero a veces se mezcla lo personal con lo profesional, y en esos casos en el escenario saltan chispas. Con la mirada estamos aclarando o empeorando la discusión que hemos tenido en casa que no tiene nada que ver con el espectáculo", afirmaba la bailaora.

"Es positivo llevar 18 años trabajando juntos. Hemos ido conociendo la vida tanto sobre el escenario como abajo, hemos compartido muchas situaciones tanto artísticas como domésticas, y hay una conexión especial entre nosotros. Lleva bien la verdad que yo sea su jefa. Él es una persona muy especial y se ocupa de sus cosas. La coreografía y la compañía la suelo llevar yo y él tiene su espacio", explicaba entonces.

Esta revista se ha puesto en contacto con la artista, pero ha sido imposible hablar con ella ya que no responde las llamadas. El que sí que se ha manifestado ha sido su representante, José Luis Pereyra Baras, quien ha asegurado: "No creo que Sara vaya a comentar nada porque no lo ha hecho nunca y no creo que quiera hacerlo ahora. Yo no voy a decir nada respecto a eso. Nos mantenemos al margen de estas cosas y no tenemos nada que decir sobre temas personales. Ella está centrada en su trabajo". En estos momentos Sara Baras se encuentra preparando la gira de su espectáculo Sombras, que recorrerá parte de la geografía española, Francia, Abu Dhabi, Miami y Nueva York.

