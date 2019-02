4 feb 2019

Ayer por la tarde, Arévalo se puso nostálgico. El humorista lanzó un mensaje en sus redes sociales que emocionó a más de uno desde el sofá de su casa. En el de la suya debía estar el buen amigo de Bertín Osborne cuando apareció en su parrilla de programación Lina Morgan.

"Sé que soy un romántico, pero viendo a mi cómica preferida, Lina Morgan, en 'Dos chicas de revista' me ha trasladado a cuando empecé mis giras con compañía de revista. Y como siempre, me he reído y he llorado con Lina y todos los grandes en esta peli. Gracias Lina, donde estés. Besos", escribió en su cuenta de Twitter.

Se que soy un romántico,pero viendo a mi cómica preferida lina Morgan en dos chicas de revista,me ha trasladado a cuando empecé mis giras con compañía de revista y como siempre me he reído y he llorado con Lina y todos los grandes en esta peli gracias Lina donde estés besos️ — Arevalo (@arevaloOK) 3 de febrero de 2019

Arévalo es uno de los personajes del panorama nacional que más usa esta red social para informarnos de su día a día, pero también de sus sentimientos y emociones, como el enorme cariño que sentía por Lina.

Tres años y medio después de que la actriz nos dejara, sus compañeros, como Arévalo, la siguen teniendo muy presente. Es lo que tiene haber sido uno de los grandes nombres del humor nacional. Seguro que, después de toparse con esa 'Dos chicas de revista', Arévalo rescata alguna cinta más de Morgan para seguir teniendo muy vivo su recuerdo.

