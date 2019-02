4 feb 2019

No sabemos qué pasa, pero últimamente a nuestros famosos les ha dado por hablar de dinero. Y no solo a los que se sientan, cara a cara, con David Broncano en 'La resistencia'. La semana pasada, Pablo Motos reconocía que la burbuja inmobiliaria había hecho fuertes estragos en sus cuentas. Ahora, es Karlos Arguiñano el que habla de las vicisitudes que atravesó hace unos años por culpa de una deuda.

Fue ayer por la tarde en LaSexta, en el programa que presenta Cristina Pardo, cuando se sinceró sobre esos problemas a los que tubo que hacer frente. Fue en los años 80, cuando llegó a deber nada menos que 30 millones de pesetas a un proveedor de uno de sus restaurantes. A un pescadero, para más señas.

Sucedió a la vez que el nacimiento de su hija Amaia. "Yo estaba con un pufo terrible en el restaurante y no sabía si me lo iban a quitar", confesaba antes de continuar: "Había pagado a todo el mundo menos a él. A mí me parecía que era el que menos urgencia podía tener en aquel momento". Un dinero con el que, tal y como reconoce el cocinero, "te podías comprar cuatro pisos entonces".

Arguiñano también contó cómo consiguió salir de ese agujero. Gracias a la televisión. Fue en ese instante cuando comenzó a hacer programas, mostrando a españa entera sus dotes en los fogones, y empezó a ganar dinero para pagar sus deudas y salir de un bache que le tenía ahogado.

Hoy, más de 30 años después, Karlos es uno de los rostros más reconocidos de nuestra cocina de los que están ligados a la pequeña pantalla. No obstante, él fue uno de los pioneros en algo que, a día de hoy, prolifera en las parrillas de las cadenas.

