5 feb 2019

David Serrano, primo del padre de Julen y dueño de la finca donde se encontraba el pozo en el que el niño de dos años acabó falleciendo, ha comparecido en rueda de prensa esta mañana para explicar cómo sucedieron los hechos. Su versión. Lo que él vio y el dolor tan tremendo en el que vive sumido desde aquel día.

Tanto, que ante los múltiples micrófonos de los medios que han ido a cubrir su comparecencia, no ha podido evitar romperse en llanto. "El día de la desgracia, yo tapé aquello con dos bloques de hormigón", comenzaba su relato.

Yo tapé aquello con dos bloques de hormigón"

"Cuando yo me encontraba haciendo el fuego, advertí del peligro que había. Que el peligro que yo veía era que alguien podía meter un pie ahí, partírselo, pero jamás en mi vida pensé que por ahí cabía un niño. Eso no me lo voy a perdonar nunca en la vida. Nunca me lo voy a perdonar", continuaba, conteniendo, a duras penas, las lágrimas.

"El niño estaba jugando cuando, de pronto, yo escucho voces aterradoras. Me acerqué a donde todos se dirigían y ese niño se había escurrido entre los dos bloques y había desaparecido", explicaba ante la prensa.

"Desde ese día, todo me da igual. Lo que pase, lo que no pase... Yo tengo una niña de dos años que también se encontraba con Julen jugando. Podía haber sido mi niña y eso es lo que no me voy a perdonar, el que yo no haya visto ese peligro ahí", concluía David roto en llanto y consolado por los acompañantes que tenía en la mesa.

Más noticias sobre Julen...

- Julen presenta un golpe en la cabeza, según la autopsia

- El terrible relato de la madre de Julen

- Habla el Guardia Civil que sacó a Julen del pozo