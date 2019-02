5 feb 2019

Aprovechando que el pasado sábado se celebraron los Premios Goya 2019 -las peor vestidas de la gran noche del cine español-, la revista 'Pronto' ha realizado una entrevista a uno de los grandes nombres de nuestra interpretación. Pilar Bardem se ha sincerado en las páginas de la mencionada publicación, donde se ha quejado amargamente de su situación económica.

La madre de Javier Bardem, nominado en la pasada gala de los Goya -a la que no asistió por incompatibilidad con el proyecto que tiene entre manos-, ha realizado unas declaraciones que están trayendo mucha cola. Nos referimos a esas en las que ha asegurado que cobra "una pensión de mierda que no me llega para nada".

Pilar, aquejada de unos problemas respiratorios que arrastra desde el año 2013, no se encuentra recuperada al 100% de los mismos, por lo que, aunque quisiera, tampoco podría ponerse delante de las cámaras. A su delicado estado de salud se suma lo complicado que es conseguir un papel a su edad.

Eso sí, no todo son quejas y lamentos a lo largo de la conversación con el periodista, porque asegura que se siente muy reconfortada gracias al cariño y al calor de los suyos: los Bardem. Un apellido que no pierde la oportunidad de recordar que es "muy importante" en la escena española.

