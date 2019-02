7 feb 2019

El pasado sábado se convirtió en una de las grandes estrellas de la alfombra roja de los Premios Goya 2019, celebrados en Sevilla. Sara Sálamopresumió de embarazo en la alfombra roja desplegada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital andaluza. El comentario que le hizo su pareja, Isco Alarcón, y su respuesta también causaron furor en la red.

Ahora, la actriz ha combinado ambos elementos, Instagram y embarazo, y se ha convertido en noticia de nuevo. La canaria, que dijo estar llevando muy bien este periodo de gestación, ha pedido unos consejos a sus 'followers' para optimizar, aún más, esa recta final hasta que vea la cara de su bebé.

Ha sido con un 'stories' en su Intagram como ha lanzado un par de preguntas en busca de ayuda. "Queridas mamis: ¿Os dábais masajes drenantes durante el embazaro? ¿Cada cuánto?¿Hacíais presoterapia? O algún otro tratamiento para la piel y retención de líquidos... Quiero saber todos vuestros truquis", ha escrito Sálamo.

Suponemos que las respuestas se las quedará para ella, para llevarlas a la práctica y conseguir minimizar las consecuencias de esa retención de líquidos. O, igual, decide compartir cómo le han recomendado que haga que su piel luzca mejor durante este embarazo.

La intérprete y su pareja desvelaron la noticia de que serían padres este 2019 el pasado 28 de diciembre, advirtiendo que no se trataba de ninguna inocentada. Si alguno no terminó de creérselos, seguramente ahora que la tripa de Sara va en aumento se dé cuenta de que no era una broma.

