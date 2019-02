8 feb 2019

Los Javis están muy centrados en la tercera temporada de 'Paquita Salas'. Así mismo lo dice Javier Ambrossi: "Mi cabeza ahora mismo está en Paquita con la nueva temporada." Tanto que no saben ni siquiera cuándo será su boda.

La pareja no suele celebrar San Valentín, pero este año Javier Calvo sí que quiere hacer algo especial. Mientras le dice a su chico que le invitará a cenar (o algo), Ambrossi le contesta: "¿Qué me vas a invitar si todo lo tenemos en común?". Y así la misma reacción para su boda y hasta para su aniversario. "No celebramos aniversario porque no sabemos cuándo es", comenta Ambrossi.

¿Pero sabéis algo de vosotros? Si el aniversario está en el aire, imagínate la boda. Javier Calvo asegura que será el próximo año y ante las expectativas de lo que puede ser no se corta y reconoce: "¿Cuándo hemos hecho una fiesta pequeña?". Y aquí empieza la controversia. Ambrossi entonces le lleva la contraria y le dice que en eso puede que consista. La sorpresa que nos podemos llevar con la boda de los Javis es que sea una celebración pequeña.

"A lo mejor es en un Bingo, en un Bingo pequeñito.", dice Ambrossi. ¿Cómo va a ser en un bingo? Aunque de los Javis podemos esperarnos cualquier cosa. Cabe la posibilidad de que veamos la boda en un capítulo de 'Paquita Salas'. ¿Te imaginas?

De momento lo que sí tienen claro y están muy de acuerdo es que Paquita se lleva toda la atención. Javier Calvo ni siquiera ha podido celebrar su cumpleaños que fue el 21 de enero porque no tienen tiempo. Así que para la boda, y para su celebración de San Valentín tendremos que esperar un poquito.

