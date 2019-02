12 feb 2019

Separada desde agosto. Sí, hace más de medio año que Melani Olivares rompió su matrimonio con Gorka González, padre del menos de sus hijos. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha salido a la luz. Y, aunque ella lo había confesado hace unos días, en aquella ocasión pasó desapercibido. Fue su amiga Yolanda Ramos la que hizo saltar las alarmas.

Esta última se sentó en el 'Chester' de Risto Mejide -en esa misma entrevista en la que lanzó una 'pullita', sin cortarse, a Pedro Almodóvar- y fue allí donde realizó una declaración que, en un primer momento, fue tomada por la audiencia y como el público como un error.

"Es madre de tres hijos, está sola hoy en día porque le da la gana, es actriz porque le da la gana y es tan fuerte... Porque llora, pero en cinco minutos se le pasa", eran sus palabras refiriéndose a Melani. Esas que dejaban a más de uno descolocado, quizás porque no había caído entre sus manos la entrevista que Olivares dio hace unos días a 'El Periódico de Cataluña'.

"Sí. Estoy separada desde agosto y a mi hija Martina, a la que la fui a buscar a Etiopía, le digo: 'Esta familia la hemos arrancado nosotras. Con tu llegada iniciamos algo que no sé cómo va a acabar'. Y ahora me he separado de nuevo, y vuelve a ser monoparental, pero con 'un señor' de un año y medio...", era cómo la intérprete soltaba la noticia ante el periodista.

Dos años después de esa 'sí, quiero' que se dieron en la localidad madrileña de Galapagar, se rompía la relación. Una más que se añade al desamor que sufrió hace una década, aproximadamente, junto a Javier Rojas, como Gorka, músico.

