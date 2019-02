12 feb 2019

El pasado domingo tuvieron lugar los Premios Grammy y, de entre todas las anécdotas extramusicales, hay una que no tardó en convertirse en viral. Drake se encontraba sobre el escenario ofreciendo su discurso. Unas palabras llenas de reflexión en las que animaba a los nuevos talentos a hacer música desde el corazón. Un discurso que la organización interrumpió.

"Jugamos en un deporte basado en la opinión, no en un deporte basado en hechos. El punto es que ya ganaste si tienes personas que cantan tus canciones palabra por palabra, si eres un héroe en tu ciudad natal. Mire, si hay personas que tienen empleos regulares que están saliendo bajo la lluvia y la nieve, gastando dinero para comprar boletos para sus 'shows', no necesita esto aquí. Ya has ganado", explicaba, restando importancia a los premios.

Según terminó de decir esto, su micrófono dejó de funcionar. Vamos, que le 'apagaron' la voz justo cuando estaba reivindicando su manera de entender la música y de actuar. Algo que pareció sentar peor a sus seguidores que al propio artista.

Al menos eso es lo que se desprende de cómo actuó cuando la organización se acercó a él para pedirle disculpas por el error. Pensaban que había finalizado y le ofrecieron la posibilidad de ponerse delante del público de nuevo y declinó la invitación.

¿El motivo? "Estoy contento con lo que he dicho y no tengo nada más que agregar", fue la respuesta de un Drake que se convirtió en una de las grandes figuras de la noche más importante de la música a nivel global.

