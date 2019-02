14 feb 2019

Ellen Page hizo pública su homosexualidad en 2014. Desde entonces, le ha cambiado la vida de manera radical. Es en una entrevista con 'El País' donde habla, abiertamente, de ese giro que le dio salir del armario ante la sociedad y, sobre todo, de lo que se le complicaron las cosas en el terreno laboral.

La actriz ha asegurado que su "experiencia como mujer gay en Hollywood ha sido muy negativa". Una declaración que deja entrever que en la meca del cine hay cierta tendencia a la homofobia. Al menos, según su experiencia, en el caso de las lesbianas.

Page se ha convertido en una de las mayores abanderadas de la lucha del colectivo LGTBI+ en Estados Unidos. Su concienciación podría haber aumentado, justamente, por este mal trato en el universo del cine desde que se abrió al mundo para, con su ejemplo, ayudar a quienes, quizás, necesiten un empujón para sentirse libres.

"Algo se transformó en mí; y no solo emocionalmente. Porque físicamente también me encontraba mal: sufría ataques de pánico, tenía problemas de estómago… Al día siguiente de hacerlo público fui a regrabar unas tomas y la gente me decía que parecía otra persona. Y yo contestaba: 'Joder, ¿verdad que sí?'", ha explicado en el citado diario sobre cómo cambió cuando decidió hacer pública su condición sexual.

Ellen, que se casó hace un año con la bailarina Emma Portner, habla a lo largo de la entrevista de la estigmatización que, todavía, pesa sobre la homosexualidad: "Conocí a padres cuyos hijos han sido asesinados o se han suicidado, o a una pareja de lesbianas que no pueden enseñar su cara porque su familia las busca para matarlas".

Un relato el suyo con el que pretende que la sociedad normalice que cada uno pueda querer a quien le apetezca, sin clichés ni prejuicios.

