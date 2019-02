14 feb 2019

Compartir en google plus

La familia de Cristiano Ronaldo está de enhorabuena. Dentro de seis meses, serán uno más. Pero, en esta ocasión, no es el futbolista, padre ya de cuatro hijos, el que dará un nieto a Dolores Aveiro, sino su hermana Katia Aveiro, que lo ha anunciado en las redes sociales con una tierna imagen.

Y con un largo mensaje en el que revela sus sentimientos como madre. "No recuerdo mi vida sin ser madre. Y ser madre duele, duele tantas veces...", comienza el mensaje de la cantante portuguesa, que acompaña las palabras con una imagen de uno de sus hijos besando su tripa.

"Siento un miedo angustioso por mi futuro. Miedo de no tener salud, miedo por los mareos, de los cambios de humor de las rutinas cambiadas, de las noches mal dormidas, de los vómitos constantes mezclados con lágrimas", continúa antes de añadir: "Me duele una vez pensar si estoy lista o no, cuando estaba segura de lo estaba, para que el cuerpo quede marcado por las emociones...".

Duele tener que elegir entre las contracciones del parto o los cortes de la cesárea"

"Duele tener que elegir entre las contracciones de un parto normal o los cortes de una cesárea. Me duele renunciar a la propia vida para poder vivir la de otro", continúa antes de empezar con la parte buena: "Pero este dolor, es un dolor que se va a pasar. Yo sé que se irá, porque este dolor me enseña a ser fuerte, y a ser más valiente, ¡Ay y el amor! Dios el amor que está dentro de mí, ¡no tiene tamaño, no tiene ni siquiera comparación! Y por eso mismo duele".

"¡No es fácil! Es un trabajo duro, sin descansos o días de fiesta. ¡Pero la recompensa es magnífica, es única, es maravillosa, es bendición!", prosigue, y recuerda las otras dos veces que ya pasó por este estado: "Aprendiendo, una vez más, a cuidar de mí, pues tengo que cuidar de otro minicorazón, de alguien que golpea fuerte dentro de mí".

Aprendí que ser madre es amar a alguien más que todo en la vida"

"Aprendí que todo vale la pena, que Dios es justo para los que creen en él. Aprendí que ser madre es amar a alguien más que todo en la vida, más que a nosotros mismos. Y que este ser aquí dentro de mí me escogió para ser su madre. Mi bebé que viene, yo te amaré con toda mi alma (tu familia está loca para verte: tu abuela ya compró hasta ropa sin saber si te gusta del azul o del rosa, tus hermanos locos para besarte, tu padre loco por enseñarte y amar, y yo ansiosa para cuidarte, para protegerte, ofrecerte alas y dejarte volar para los seres)", sigue con ese relato sobre la maternidad.

Y termina: "Feliz, este es mi lema de vida (pregunta a tus hermanos). Solo quiero verlos felices. Que pasen los próximos seis meses, pues hasta entonces el dolor disminuye y el amor solo aumenta".

Más noticias de Cristiano Ronaldo...

- Así reaccionó Cristiano Ronaldo a la noticia del cáncer de su madre

- Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, en las alegrías y en las penas: solo les queda la boda

- Así ha celebrado Cristiano Ronaldo su 34 cumpleaños