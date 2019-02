15 feb 2019

Detrozada. Así es como se ha mostrado Charo Reina en su cuenta de Instagram, donde ha anunciado la muerte de su padre, al que ha querido rendir su particular y sentido homenaje. Con un mensaje escueto, pero dejando más que claro que la pérdida le deja el corazón roto.

"Tenía que ser hoy, ¿verdad? Y sin avisar. Ya estás con tu nena. Dale un beso a mamá. DEP, papá", ha escrito la artista en una imagen con fondo negro, como muestra de su luto por el fallecimiento del que siempre será el hombre de su vida.

Curiosamente, horas antes Charo había publicado una imagen de sus padres para celebrar el día de San Valentín, poniéndoles como el gran ejemplo de amor que siempre ha presidido su vida. "Mi madre me contaba: 'Cuando tu padre y yo nos conocimos, él aún llevaba pantalón corto y yo calcetines!'", comenzaba.

"71 años estuvieron juntos.... Yo nunca he creído en el AMOR para siempre. Ahora, que ella ya no está, veo a mi padre besar su foto cada noche y oigo decirle 'hasta mañana,nena'...", continuaba, para concluir: "Ahora me he dado cuenta que sí es posible AMAR con mayúsculas... "Feliz día de San Valentín!".

Sus padres podrán reunirse de nuevo para seguir disfrutando de ese amor que, en vida, duró más de 70 años.

Más noticias de Charo Reina...

- Charo Reina: "Tengo amores esporádicos"

- Charo Reina: "Yo sí me esperaba el embarazo de Chabelita"