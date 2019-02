15 feb 2019

Lucía Rivera, hija de Blanca Romero a la que Cayetano Rivera dio su apellido, está en medio de una semana en la que se ha convertido en protagonista de los titulares de la prensa del corazón. Sus fotos junto a Marc Márquez por Barcelona, hacían saltar su romance, pero parece que lo que ha tenido que escuchar en los últimos días no ha sido todo agradable...

La joven no aguanta más las críticas y los comentarios negativos. Y ha estallado en su cuenta de Instagram, donde ha un 'stories' con palabras muy duras contra sus 'haters' para defenderse de los ataques continuos que recibe desde que alcanzó la mayoría de edad y se convirtió en personaje público.

No entiendo por qué tanta inquina y tanto odio hacia mí"

"No es bueno leer comentarios, pero de vez en cuando caes en ello. No entiendo por qué tanta inquina y tanto odio hacia mí simplemente por ser adoptada por mi padre (cosa que yo no he decidido ni nadie le ha obligado a hacer)", comienza la modelo, con evidente tono de enfado.

"No sé dónde veis interés, si me va bien y no me hace falta nada de nadie. Simplemente cariño de los míos. Recordad que somos un espejo. Y que vemos en el otro lo que somos nosotros mismos. Tengo familia, tengo amigos... y no creo que a ninguno de vosotros os gustase leer comentarios de este tipo hablando así de vuestros seres queridos, y más escritos desde la ignorancia", expone en defensa de su entorno y cómo pueden sentirse.

La joven prosigue: "Si algo me han enseñado en casa, es a no pisar a nadie, y menos sin motivo y sin tener ni idea, ni haberme puesto en sus zapatos. Cada uno tenemos nuestra mochila. Y nadie es más que nadie. Vamos, creo que es la base de la educación".

Hay mucho 'valiente' detrás de la pantalla"

"Está claro que, a raíz de existir las redes sociales, hay mucho 'valiente' detrás de la pantalla. ¡Pero no olvidéis que tengo 20 años! Y sentimientos igual que todos", continúa antes de defender su carrera: "Si hubiera querido vivir del cuento, hubiera tomado muchos caminos mucho más fáciles a los que he tomado, simplemente me dedico y me desvivo por lo que me gusta".

"Que cada uno se mire por dentro antes de alguien que no hizo ni está haciendo nada malo. Y por cierto, tengo una madre maravillosa y auténtica", concluye, lanzando ese piropo a Blanca Romero.

Este es el texto que ha publicado Lucía Rivera.

