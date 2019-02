16 feb 2019

Pablo Puyol no ha visto la versión cinematográfica +de la novela de Agatha Christie 'Muerte en el Nilo' porque cree que le favorece a la hora de interpretar al inspector Hércules Poirot.

Soltero empedernido, vegano, amante del campo y la independencia emocional, Puyol disfruta de su momento mientras confiesa algunas de sus manías más divertidas.

Corazón Peter Ustinov, John Malkovich, Kenneth Brannagh, Albert Finney… Está claro que los grandes se han metido en la piel del inspector Hércules Poirot en algún momento de su carrera. ¿Cómo llegó este regalo?

Pablo Puyol Ha sido una aventura muy bonita. Víctor Conde me llamó hace cuatro meses para ofrecerme este papel y no lo dudé ni un minuto. Ya había trabajado con él en Crimen perfecto y el recuerdo no podía ser mejor con la diferencia de que mi personaje actual es muy completo.

C. ¿Cuánto tiene de curioso?

P.P. No soy de curiosear, pero sí me fijo en los detalles, como buen observador. Lo que no hago es meterme en la vida de nadie como tampoco me gusta que lo hagan con la mía. Observo porque todo me sirve a la hora de inspirarme en mi trabajo.

C. ¿Dónde estaba hace cuatro meses cuando recibió la llamada de este trabajo?

P.P. Me encontraba interpretando el musical Franciscus en Bilbao. Me dijo que me necesitaba urgentemente para Muerte en el Nilo porque había fallado el actor que tenía pero que sólo quedaban tres semanas de ensayo.

C. Esta profesión es lo que tiene que siempre van al límite.

P.P. Lo sé y hasta lo agradezco porque estos nervios te dan vida. Crees que no llegas cuando al final sabes que lo vas a lograr. Claro que hablo así porque después de 25 años de profesión tienes la tranquilidad de la experiencia.

C. También los actores saben lo que supone el síndrome del teléfono que no suena. ¿Le ha pasado mucho en su carrera?

P.P. Por suerte han sido momentos breves y es cuando te planteas que, aparte de esta profesión, hay que hacer otras cosas en la vida. Yo tengo unos negocios al margen porque es necesario esa seguridad. Hoy tengo esta función, también otro espectáculo los viernes por la noche, en junio una película… Lo que nunca sabes es si en octubre vas a seguir en activo o llegan meses de parón. Y, en ese tiempo, hay que seguir pagando la hipoteca y comiendo. Hay que ser un poco inteligente y saber invertir en otros temas.

C. ¿De qué negocios está hablando?

P.P. Inmobiliario. He sido hormiguita y, además, tengo a mi hermano mayor que siempre me recomendaba guardar parte de lo que ganaba. Es quien siempre me ha animado a producir.

C. Su fuerte siempre ha sido el musical. ¿Es lo que más le llena?

P.P. No exactamente, ya que a mí lo que me llena es mi trabajo. Disfruto el musical porque puedo cantar y actuar, pero también es más sacrificado y exige más cuidados físicos ya que la voz no entiende de tonterías y menos si llevas mala vida.

C. No me diga que lleva mala vida…

P.P. Para nada. La verdad es que me cuido bastante.

C. ¿Por ejemplo?

P.P. Bueno intento comprar comida sin envasar, y es verdad que soy vegano desde que hace cinco años vi unos documentales sobre lo que hacen con los animales y decidí que no quería participar en ese proceso. Pienso que la alimentación del ser humano no necesita tanta carne y pescado sino fruta, verdura, legumbres y cereales. Es verdad que cuando salgo de gira no encuentro una oferta vegana por lo que suelo llevarme mi propia comida.

C. ¿Cómo es su vida fuera del trabajo?

P.P. No me gusta que se metan en mi vida, pero reconozco que a la hora de salir de fiesta me van las reuniones en una casa y las charlas con una copa de vino. Me agobian las masas grandes y de ahí que prefiera bailar o divertirme en un domicilio.

C. ¿Suele relacionarse con la gente del espectáculo?

P.P. Mis amistades de verdad son los amigos de toda la vida de Málaga. No es que reniegue de los compañeros de profesión pero reconozco que los de verdad son los de siempre.

C. Los actores tienen fama de raritos a la hora de convivir. ¿Responde a ese perfil?

P.P. La verdad es que convivo conmigo mismo por lo que no sé si soy complicado. Llevo muchos años viviendo solo y reconozco que tengo mis manías. No soy un super histérico, pero si quedo con una chica para cenar prefiero cocinar yo porque sé cómo me gustan las cosas. Puede sonar raro pero si lo miras desde otro ángulo soy un chollo. Obviamente si me dicen que les hace ilusión preparármelo pues me callo aunque no puedo evitar ser un incordio y estar detrás mirando cómo lo hace (risas). Lo que no soy es de esos actores intensos.

C. Que se sepa no tiene hijos. Pero, ¿tiene ganas?

P.P. Pues la verdad es que no. Soy un tipo egoísta y me gusta mi vida tal cual es. Disfruto mucho con mis diez sobrinos, pero con eso me basta.

C. ¿Le ha supuesto esa negativa a los hijos algún tipo de problema con una pareja?

P.P. Nunca he mantenido una relación seria con una chica como para llegar a plantearnos esa cuestión.

C. ¿Cuánto tiempo duró su relación más larga?

P.P. Un año. Reconozco que soy muy exigente a la hora de tener pareja. Creo en el amor, sé que existe, pero también sé que tiene fecha de caducidad. Puedes estar toda la vida con alguien siempre que adoptes otras formas de entender el compromiso, algo que nadie quiere reconocer o decir.

C. ¿Le atosiga su madre con que se case y tenga hijos?

P.P. Todo lo contrario. Mi madre siempre me dice que me quede como estoy y no me complique la vida. Por lo que no me queda más remedio que hacerle caso.

C. Me huelo que tiene mucha mamitis.

P.P. Soy el pequeño de los cinco hijos (hoy son cuatro) y encima el que llegó diez años después. Mi madre me niega que fuera un fallo, pero sé que me miente. Yo nací en 1975 cuando ella tenía 36 años y estoy convencido de que no me buscaban. En cuanto a si tengo mamitis… reconozco que mi madre mola mucho. Es una mujer con dos ovarios enormes que ha sabido sacar adelante a su familia y la admiro. La quiero muchísimo, pero es que además se lo ha currado. Mis padres siempre estuvieron juntos hasta que falleció mi padre.

C. ¿De qué se siente más orgulloso?

P.P. Creo que he mejorado mucho en mi profesión, pero más como persona. Tuve un momento en la vida que pude haberme desviado, lo reconducí.

C. ¿En este momento está solo o en pareja? P.P. Solo. C. ¿Sabe que muchas personas piensan que usted es homosexual? P.P. Me consta. Respeto lo que piense cada uno pero te aseguro que no me importa nada mientras vengan a verme al teatro. Soy heterosexual, pero no voy a molestarme por lo que puedan creer otros. C. ¿Qué espera del 2019? P.P. Lo que realmente quiero no es bonito decirlo porque resulta muy material, pero diré que quiero la felicidad. Tengo una vida bonita, y más ahora que vivo en Málaga, en el campo, salvo cuando viajo a Madrid por trabajo. Aprovecho los días libres para regresar a mi casa que está en medio de una plantación de aguacates y allí vivo con mi perro y mi mejor amigo. Sé que no ayuda a los que no se crean que soy heterosexual, pero me da igual (risas). Estoy encantado con mi vida, tengo a mi familia y amigos cerca y reconozco que no me falta nada. C. ¿Tal vez el amor? P.P. Bueno un poco de amor siempre viene bien, pero sin agobios. Insisto que creo en el amor, pero si no llega pues tampoco pasa nada.

