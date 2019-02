18 feb 2019

Parece que, últimamente, Mónica Pont solo reaparece en la televisión para contar malas noticias. Hace unos meses, era la custodia de su hijo lo que le traía por la calle de la amargura. Este fin de semana se sentó en 'Sábado Deluxe' para hablar de un terrible accidente mientras practicaba esquí y por el que temió por su vida.

Mónica no vio un desnivel de dos metros y "me caí con tan mala pata que me caí de cara y mi rodilla rotó e hizo 'crack'". Así comenzaba esa explicación del percance que precisó que los servicios de emergencia fuesen a recogerla, sintiendo que la estaban matando del dolor con la maniobra que ejecutaron para trasladarla hasta el centro médico. Un accidente que la llevó, incluso, a llegar a temer por su vida por el tremendo dolor que sufrió.

Un traspiés que ha truncado todos los planes profesionales que tenía sobre la mesa, porque la recuperación marca unos siete y ocho meses sin poder andar con normalidad. "Tengo un proyecto de una película que es una coproducción con España y América y todo esto se ha visto paralizado y no sé si podrán esperarme para hacer este rodaje. La verdad es que si ni siquiera he hablado con EE.UU", explicaba.

Pont, además, se lamentaba de la etapa concreta que atraviesa, en la que la desdicha parece haberse cebado con ella: "Esto me ha pasado en el peor momento de mi vida, en el que más sola estoy. Aparte de mi madre, no tengo a una pareja al lado para poder cuidar de mí

2019 no ha hecho más que empezar, así que, esa rotura de ligamento cruzado pasará y Mónica podrá reconducir el año. Muy complicado para que las cosas vayan a mejor no parece tenerlo.

