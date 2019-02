19 feb 2019

Compartir en google plus

No es la primera vez que Jorge Javier Vázquez no enseña sus trucos más íntimos en las redes sociales. Aunque no suele publicar muy en a menudo, sí lo ha hecho esta vez y lo cierto es que su seguidores se han asustado (aunque solo sea un poco).

Ha querido enseñar sus trucos de belleza a sus seguidores: con mascarilla y el pelo tintado, Jorge Javier Vázquez ha enseñado sus trucos para aguantar tantas horas de trabajo. No solo presenta 'Sálvame', sino que con su gira, 'Grandes éxitos', recorre media España cada fin de semana.

"El fantasma de la ópera se prepara para actuar en A Coruña!", escribía junto a la foto el presentador. En cuestión de horas, más de 16.000 seguidores han dado 'like' a la foto. "Me encanta ver que te cuidas", "Hagas lo que hagas te pongas lo que te pongas todo te sienta bien y estás bello un saludo", escribían algunos de su seguidores.

A pesar de que Jorge Javier Vazquez ha vivido una etapa sentimental complicada, contrasta mucho con su vida profesional. Esperemos que pueda, por fin, encontrar el equilibrio en su vida.

Más noticias sobre Jorge Javier Vázquez

- Los piropos de Alaska a 'Sálvame' y Jorge Javier Vázquez

- 'GH DÚO': El enfrentamiento de Jorge Javier Vázquez al público en pleno directo

- Derriban la casa familiar de Jorge Javier Vázquez