21 feb 2019

El enfrentamiento de la madre de Antonio Tejado con Candela Acevedo ha llegado a otros platós de Telecinco. Ha conseguido que los colaboradores se posicionen, y especialmente Ana Rosa ha querido comentar qué piensa de la actitud de la ex de Antonio.

Lo tiene muy claro, y lo dice con mucha ironía. No le gusta la actitud de Candela que parece saber mucho de Antonio pero no se mete en ningún tema. No es la única que se molesta con la actitud de la exconcursante. Ana Rosa, en su programa, decía con un tono muy irónico y bromeando: "No le gusta la tele, no quiere salir en la tele, ¡pobre chica, por favor!", bromeaba la presentadora. "¡No quiere nada con Antonio Tejado!".

"Yo entiendo mucho a la madre. La hubiera tirado de los pelos", comentaba Ana Rosa. Rápidamente se posicionó en la discusión en la que María José, la madre de Antonio, le decía a Candela que estaba harta de ella por todas sus mentiras: "¡Estabas encantada de entrar a 'GH'! No me voy a callar mientras sigas mintiendo. ¡Ni una mentira más!".

Pero no es la única que ha arremetido contra Candela. Mila Ximénez le bajó los humos insinuando que era muy cobarde para ir a plató a hablar de Antonio. "El día que a Antonio se le hinche lo que se le tiene que hinchar y cuente la verdad de vuestra relación la que va a quedar como una mierda eres tú. Tú no vas a ningún plató porque lo que quieres contar de Antonio es demandable", le decía la colaboradora de 'Sálvame'.

Por mucho que lo niega y le culpa a él de su paso por 'GH Dúo', Candela está encantada de entrar en la casa de Guadalix en la repesca. ¿Qué sentido tiene si no quiere estar en TV?

