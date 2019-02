21 feb 2019

Compartir en google plus

Los personajes que viven de su imagen tienen que tener mucho cuidado con qué y cómo lo suben a sus redes sociales. Así que, no es de extrañar que, para una simple foto, necesiten varios disparos. Cristina Pedroche no ha tenido ningún tipo de problema en reconocerlo de cara a sus seguidores.

Pedroche ha mostrado dos fotos: una en la que aparece con cara de susto y otra en la que podemos ver esa perfección que acostumbran todas las publicaciones de su perfil de Instagram. O lo que es lo mismo: enseña que hay un trabajo detrás de las imágenes que enseña al público.

"Cuando te quieres hacer una foto y te haces mil para salir bien. Hoy también os enseño una mala. ¿O en realidad es la buena?", es lo que escribe la presentadora, como intentando bromear con sus 'followers'.

Lo cierto es que Pedroche es uno de los rostros más populares de nuestra televisión y una de las famosas que más interactúa con sus seguidores. Así que estos no han dudado en contestar a esa pregunta con trampa. "Las dos caras de la misma moneda", le escribe uno de los usuarios de la red. "Pues yo solo me hago una y a salir tal cual. Preparar una foto para salir perfecta, como que no", critica otra.

Más noticias sobre Cristina Pedroche...

- Cristina Pedroche lleva los pantalones de Bershka más buscados

- La postura 'yogui' que le ha costado hacer a Cristina Pedroche

- Cristina Pedroche ha encontrado por fin su estilo (y no te lo imaginas)