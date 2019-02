26 feb 2019

La propia Natacha Jaitt lo había advertido en un tuit en abril de 2018: "AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro. Así que, si eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit". El pasado fin de semana, la que fuera concursante de 'Gran Hermano', aparecía sin vida.

Los primeros resultados de la autopsia hablan de un edema pulmonar al que siguió un fallo multiorgánico, pero la familia sostiene que el fallecimiento está rodeado de unas circunstancias extrañas por las que han pedido que se siga investigando para saber si a Natacha, de 42 años, le arrebataron la vida.

Esa familia recibió el pésame de Jordi González, presentador de 'El debate' de 'GH Dúo' el pasado domingo desde el plató. Con cara de circunstancias y un tono muy serio, quiso mandar sus condolencias a los seres queridos de una persona que pasó por la casa de Guadalix de la Sierra en la sexta edición del 'reality'.

"Enviar un fuerte abrazo y el sentido pésame de todo el equipo a la familia de Natacha. Un abrazo a la familia. Triste noticia", eran sus palabras llenas de consternación con las que se sumaba al dolor por la pérdida de Jaitt.

