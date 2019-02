27 feb 2019

Lena Dunham ha encontrado en su cuenta de Instagram la manera ideal para lanzar sus mensajes de autoayuda con los que abrir los ojos a aquellos que lo están pasando mal. Esas personas que puedan haber pasado por vicisitudes similares a las que ella ha experimentado y superado.

En esta ocasión, Lena hace una reflexión sobre la importancia de aceptarse a una misma tal cual es. "He pasado mucho tiempo en esta vida sintiéndome demasiado", comienza la actriz que se hizo célebre por su papel en 'Girls'.

"Demasiado hambrienta. Demasiado ansiosa. Demasiado alta. Demasiado necesitada. Demasiado enferma. Demasiado dramática. Demasiado honesta. Demasiado 'sexy'", explica sobre todos esos sentimientos que le han atormentado a lo largo de estos años por parecer no encontrar el término medio, que es donde dicen que se haya la virtud.

para las personas adecuadas, mi cantidad es suficiente"

"Siempre me enviaron el mensaje de forma tan dañina, al que di demasiado espacio y le exigí demasiado a la vida y, a veces, le di demasiado espacio a personas que no querían nada", continúa antes de asegurar que hay algo dentro de ella que se ha movido: "Pero algo ha cambiado, y comenzó cuando me di cuenta: no tengo que ser 'para' todos, y para las personas adecuadas, mi cantidad es suficiente".

"Mi 'demasiado' también significa que tengo espacio para ellos y podemos turnar ese demasiado uno sobre el otro. A los 32 años peso lo máximo de mi vida. Me encanta todo eso de lo que más tengo. Leo, escribo y me río más que nunca", prosigue Lena.

"Y soy el máximo de feliz de lo que he sido. No la frágil y precaria felicidad de 'las cosas van perfectamente'. La grande, generosa y alegre felicidad de "creo que finalmente estoy empezando a entender esto". No demasiado... Solo lo suficiente", concluye Dunham este alegato que, seguro, va a ser de mucha ayuda a muchos de los que pasen por ese perfil de Instagram.

