27 feb 2019

María Jesús Ruiz ha ido muy lejos. Tanto, que Jorge Javier Vázquez tuvo que pararle los pues anoche, durante el 'GH Dúo: límite 48 horas', en defensa de Antonio Tejado. Porque tras el último de sus decenas de encontronazos en el 'reality', la ex Miss España -su madre también tuvo una noche dura en plató- insinuó que éste había tenido una actitud violenta con ella.

Y para nada. Él aseguró que se puso las manos atrás, precisamente, para que viera que no pretendía hacer nada con ellas. Tanto el presentador como la directora del espacio, corroboraron la postura de Antonio y María Jesús acabó entonando un 'mea culpa' que está empezando a ser el pan nuestro de cada día en Guadalix de la Sierra.

"Creo, sinceramente, que no has estado afortunada", comenzaba su regañina Jorge Javier. "María Jesús, no creo que tú actuación haya sido correcta. Vemos continuamente los vídeos. Hay un equipo permanentemente atento a todo lo que sucede dentro de la casa y no creo, María Jesús, que hayas tenido, de verdad, una reacción adecuada. Me acaba de confirmar de nuevo mi directora, María Zambrano, que la historia no es como la has contado".

A la modelo no le quedaba más remedio que rectificar. Sobre todo, porque las acusaciones eran muy graves -ademá de basarse en algo que no había tenido lugar. "Me he pasado y te pido perdón, porque yo no sé hasta dónde puedes llegar", se dirigía a Antonio. "Pero no lo sé de ti ni de nadie. Te pido perdón de corazón. Este comentario quizá no tenía lugar", concluía.

María Jesús, que se salvaba de la expulsión ayer al quedar solo Raquel y Kiko Rivera expuestos a las votaciones del público, seguirá con ese 'show' que ha creado dentro del 'show' al menos una semana más.

