3 mar 2019

Kiko Matamoros ha acudido al Deluxe solo. Se esperaba que Cristina Pujol acudiese al 'Deluxe 'junto a él para hacer su primera entrevista juntos en 'Sálvame', pero no ocurrió así. Se ha enfrentado a todos sus compañeros, ha tenido una tensa discusión con Makoke y que ha conseguido sacarla a ella de sus casillas también.

Abría su entrevista explicando qué había pasado con su nueva novia, Cristina Pujol, y los supuestos mensajes en los que la insultaba. La decisión de Cristina de no acudir al 'Deluxe' no sólo consiguió enfadar al colaborador, sino que han tenido una crisis con ruptura incluida. Según Kiko la relación puede recuperarse y la "ruptura" no ha sido más que el fruto de la discusión.

Pero, el peor momento de Kiko en el programa fue su enfrentamiento con Makoke. Makoke interrumpía su entrevista y le acusaba de tergiversar la verdad. "Con lo que cuentas aquí, lo que le cuentas a tus amigos, lo que le cuentas a Cristina, lo que me cuentas a mí. Es todo un caos. No dices la verdad a nadie", argumentaba Makoke para llamarle falso.

Kiko intentó contestarle calmado pero después de las acusaciones de Makoke le dijo que ya le "estaba hinchando las pelotas" y que era una mentirosa. Kiko no dejaba hablar a Makoke y le llamó sinvergüenza, acusándole de hacerse "una mochila" a su costa. "Estoy harto de morderme la lengua. Estoy hasta los coj... de parásitos que viven a mi costa... Mi hijo, esta ahora, la otra... Ya está bien, que hablen de su vida, si les interesa", le contestaba Kiko. ¿Quién es la otra? ¿Cristina?

Cuando ella intentó acudir a plató para hablar cara a cara, Kiko se marchaba. Y quería zanjar su conversación pidiéndole que hablase de su vida y dejase de poner piedras entre su hija y él. esto a Makoke no le hizo gracia y le paró los pies con un "Esto no te lo voy a consentir". "No eres capaz ni de abrir los Whatsapp de tu hija, deja de mentir, lo único que ella te ha pedido es que le pidas a tu novia que no hable mal de mí.", le contestaba Makoke muy indignada.

