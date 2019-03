5 mar 2019

Compartir en google plus

No pretende dar una capa de chapa y pintura a su imagen de roquero duro, pero lo cierto es que, con sus declaraciones, sí ha demostrado que uno puede madurar a cualquier edad. Keith Richards ha concedido una entrevista a 'El País' en la que se ha confesado, sin tapujos, sobre t. Blandas y duras.

El componente de The Rolling Stones acaba de reeditar su primer disco en solitario. A sus 75 años, confiesa que se ha vuelto mucho más moderado. Lo que no quiere decir, como deja claro, que no se beba una copa de vez en cuando.

"Bueno, a ver, soy Keith Richards. Tampoco voy por ahí diciendo: 'No bebo'. Bebo copas de vino o cervezas en comidas o cenas. Ya me pasó antes con las drogas, como con la heroína", comienza esa explicación que tanto ha sorprendido desde el momento de publicación de la entrevista.

"Lo que quiero decir es que ya no desayuno con heroína o alcohol. El experimento se ha acabado. Pero en mi vida he sido incapaz de dejar nada", añade. En realidad, si que asegura que ha dejado una cosa: la carrera de Filosofía.

Más noticias de Keith Richards....

- Keith Richards le aburren las drogas

- La última voluntad de Keith Richards