5 mar 2019

Laura Matamoros está en uno de los mejores momentos de su vida y además, de celebración por su cumpleaños. Tanto que no ha tenido tiempo de hablar con Kiko Matamoros sobre lo que acaba de pasar en 'Sábado Deluxe'.

Kiko Matamoros tenía una entrevista en exclusiva junto a su nueva novia, Cristina Pujol. En el último momento ella decide no asistir y esto les lleva a tener una dura discusión y hasta una ruptura que duró solo unas horas, pero existió.

Sin embargo, en plató, Kiko se enfrentaría a otra de las mujeres de su vida: Makoke, que es también madre de una de sus hijas. Tras ella hacer la primera intervención y llamarle mentiroso y falso, Kiko admite que perdió los nervios y se dedicó el resto del enfrentamiento también a insultarle. Hasta Javier Tudela tuvo sus minutos de protagonismo durante el programa porque le mandó un insultante mensaje a Kiko Matamoros.

De esto, Laura Matamoros no se ha enterado de nada. Según ella está muy bien y estaba muy bien también en Fabrik disfrutando de su cumpleaños junto a su nuevo novio Daniel Illescas. Los reporteros de 'Sálvame' intentan hablar con ella respecto a la entrevista, pero su única reacción es la indiferencia.

"No he querido hablar con él. Yo estaba en mi cumpleaños en Fabrik pasándomelo muy bien. No lo he visto y no lo quiero ver", sentenciaba la hija de Kiko Matamoros que no se ha molestado ni hablar por privado con su padre. Cosa que Kiko Hernández no entiende y se lo ha reprochado con indirectas desde el plató del programa. Para terminar con sus intervenciones, después de insistir en que le abriesen y le dejasen tranquila los reporteros, Laura afirmó: "Ya sabéis que a mí esto no me gusta nada. No me esperaba nada".

