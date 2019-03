5 mar 2019

Ayer ya avanzó que el capítulo que íbamos a poder ver hoy de su 'reality' en Mtmad iba a tratar esas críticas que recibió por su peso. Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, tuvo que hacer frente, poco después de alcanzar la mayoría de edad, a los comentarios en los que la tachaban de anoréxica. Así que, ahora que tiene una plataforma donde hacerlo, ha querido hacer una reflexión al respecto.

Aunque solo sea para que tomemos conciencia de la gravedad de señalar a alguien con un problema alimenticio que puede no tener o que puede estar haciéndole muy complicada la vida. También, para que nos demos cuenta de que cada uno puede tener sus complejos o sus problemas con su propio cuerpo que este tipo de acusaciones y comentarios no ayudan a superar.

"Siempre he sido delgada, desde que nací. Es mi constitución, y mi madre también era súperdelgada", cuenta la joven antes de puntualizar que es algo que puede haber venido determinado, en cierto modo, por la dieta que ha seguido: "También es verdad que he sido la típica niña que solo comía filete de pollo empanado, arroz con tomate y sopa... pero nunca he tenido problemas para comer. De hecho, me encanta comer".

Alejandra Rubio durante esta nueva entrega de su 'reality' en la que habla de los problemas que la gente puede tener con su físico y su peso. pinit mtmad.

No engordo, y lo he intentado por todos los medios"

"Y nunca he dicho: 'Me veo gorda'. Es más, siempre he dicho: 'Jo, me vendría bien engordar un par de kilitos o tres...' porque yo también me veo superdelgada", deja al descubierto una especie de complejo que pudiera tener por no ser capaz de engordar un poco y sentirse más a gusto con su propio cuerpo. "Me pongo un jersey ancho y un pantalón apretado y dijo 'vaya patas de alambre tengo'... pero es que soy así: no engordo, y lo he intentado por todos los medios, así que tampoco me hacen falta todos los días comentarios en Instagram restregándomelo", añade con cierto dolor.

Y zanja, a modo de moraleja: "Con todo esto quiero decir que no está bien meterse con la gente por su físico. Da igual que se esté más rellenito o más delgadito, porque no se es más guapa ni más fea. Yo, personalmente, nunca lo he hecho, así que tampoco creo que os esté pidiendo mucho. Y no sólo conmigo, sino con todo el mundo. Respeto".

