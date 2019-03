7 mar 2019

El pasado lunes conocíamos que Keith Flint, vocalista de The Prodigy, había sido hallado sin vida en su domicilio. La familia se apresuró a dejar claro que no se había producido en circunstancias extrañas y que se descartaba que el músico se hubiese quitado la vida. Sin embargo, parece que las investigaciones no lo han visto con la misma claridad que ellos.

Horas más tarde, era su compañero de grupo, Liam Howlett, el que confirmaba que se había suicidado, abriendo la vía de comenzar a buscar los motivos que le podrían haber llevado, a este hombre que se encontraba sumido en una profunda depresión, a tomar esta decisión. Un estado de ánimo que le había provocado su separación, un año atrás, de la 'DJ' japonesa Mayumi Kai.

Precisamente es a este hecho al que se apunta con mayor fuerza como causante de que Flint se quitara la vida. La prensa británica asegura que le había pedido en varias ocasiones a Mayumi que volviera con él, pero ella se había negado, dejándole claro que la historia que habían vivido había escrito su punto y final.

"Keith siempre deseó que funcionara de nuevo y le hizo varias llamadas telefónicas suplicándole", ha relatado una fuente cercana a este al 'Daily Mail'. "Mayumi no tiene la culpa, pero parece que Keith no pensó que podría seguir sin ella", añade el mismo confidente.

A la espera de conocer los detalles del informe que las autoridades están realizando, las primeras informaciones han hablado de que Flint se habría ahorcado. Y que lo hizo por amor. O más bien, por desamor.

