7 mar 2019

Se llegó a decir que se habían casado en secreto hace unos meses. Ellos, salieron a desmentirlo. Ayer, Los Javis aprovecharon su visita a 'El Hormiguero' para, de manera simbólica, casarse ante la audiencia del programa de Antena 3.

Javier Calvo y Javier Ambrossi, que viven un momento dulce en su carrera profesional desde hace un par de años, sorprendieron con una ceremonia informal, con Pablo Motos como maestro de ceremonias, y se juraron amor.

El presentador les preguntó si se habían casado ya, puesto que había habido muchas especulaciones en la prensa meses atrás. Ellos dijeron que no, pero que sus intenciones eran casarse esa misma noche, allí mismo. Así que, el anfitrión no pudo negarse a ser el testigo de excepción de un momento único y aceptó que emularan a María Jesús Ruiz y Antonio Tejado en 'GH Dúo'.

Hubo hasta votos. Ambrossi se dirigió a Calvo: "Yo, Javier, estoy feliz de compartir la vida con una persona tan alegre y que me mueve siempre hacia adelante". Y este, le respondió: "Yo Javier, estoy contento de que seas mi brújula, porque siempre que no sé qué hacer tú siempre lo sabes. Tu intuición me hace mejor y tu cariño me llena".

Conocidos por las grandes fiestas que organizan en su casa, seguro que anoche lo pasaron bien. Y que, muy pronto, celebrarán una con sus amigos para festejar el triunfo del amor. Aunque eso, lo hacen cada día desde hace años, cuando sus caminos se cruzaron.

