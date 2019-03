7 mar 2019

La salida de Natalia Ferviú de 'Cámbiame' tuvo mucho que ver con el aterrizaje en el extinto programa de Telecinco de Paloma González. Nunca congeniaron e, incluso, protagonizaron algún encontronazo ante las cámaras. Así que, el relato que esta última ha hecho en su cuenta de Instagram, tiene todas las papeletas de ser verdad.

La estilista ha denunciado públicamente que su excompañera la amenazó e insultó en plena calle al cruzarse, delante de todos los transeúntes que pasaban a su lado en esos momentos. Le he dicho que no me grite en la calle, que no monte un espectáculo y, sobre todo, que no me amenace con denunciar porque yo no le he insultado ni le he faltado el respeto", explicaba en un vídeo colgado en sus 'stories'.

"Me ha visto y ha dicho: 'Anda, mira quién es'. Y cuando me he dado la vuelta me ha gritado: '¡Idiota, eres una idiota!'", explicaba antes de reconocer que ella no se quedó callada: "Ni eres vegana, ni eres feminista, eres un 'fake'. Eres de mentira, quieres parecer buena persona pero no lo eres, cada vez que me insultes y vayas a joderme, cada vez que me amenaces voy a contarlo. Como es la segunda vez que lo hacer, la que te voy a denunciar soy yo".

Sí, Paloma habla de que ya hubo una primera vez y de que no va a tolerar que Natalia siga tratándola con esa inquina. La guerra continúa y promete tenernos preparada batallas muy duras.

