8 mar 2019

"No hay nada más que una amistad". Esta es la forma en la que Pepe Navarro ha decidido desmentir la información que aseguraba que el presentador y la actriz Mónica Pont habían iniciado una relación sentimental. Diversas fuentes aseguran que Pepe y Mónica fueron cazados por los paparazzi mientras disfrutaban de una escapada a Ibiza. Insisten, incluso, que las imágenes obtenidas podrían demostrar la sorprendente unión que ya ha hecho correr ríos de tinta. Sin embargo, el desmentido del comunicador sirve para desmontar un romance que, de haberse confirmado, se hubiera convertido en una de las relaciones más sorprendentes del mundo del corazón. Habría llegado, además, en un momento importante para Pepe, después de su ruptura de Lorena Aznar.

Sin embargo, Pepe ha querido desmentir a 'Corazón' que haya algo más allá de una buena relación de amigos. No desmiente que él y Mónica se hayan visto recientemente. Nada nuevo, según explica sin titubeos. Son amigos desde hace varias décadas y es habitual que hagan escapadas, compartan mesa y mantel y disfruten comentando asuntos relacionados con sus hijos, a los que ambos están muy unidos: "Conozco a Mónica desde hace más de 30 años y no entiendo dónde ha podido salir esto. Ahora mismo ni siquiera sé, después del tiempo que ha pasado, en qué momento la conocí, pero lo que tengo claro es que al final no se va a poder salir de casa", dice con cierta sorna.

Un gran apoyo

Según ha podido saber 'Corazón', Pepe también fue uno de los apoyos más importantes durante la batalla legal que Mónica libró contra su ex, Javier Sagrera: le aconsejó, refrendó y creyó en ella cuando pocas personas lo hacían. Fue su paño de lágrimas pero también de corredurías. Tal vez fue, ante la adversidad, cuando más fuerte e indestructible se hizo su amistad.

Conozco a Mónica desde hace más de 30 años"

Pepe vive ajeno a todas las polémicas que surgen en torno a él. Tal vez porque sabe que su vida sigue teniendo el mismo interés mediático que cuando cruzaba el 'Missisipi' y no se acostumbra a tener que lidiar con informaciones que, según él, no se ajustan a la realidad.

No es la primera vez que se ve sorprendido por lo que sucede en su vida personal. En las últimas jornadas también baraja la posibilidad de volver a avivar la guerra judicial que mantiene con Ivonne Reyes. Las últimas declaraciones de la venezolana asegurando que el comunicado le había obligado a interrumpir varios embarazos, ha enfurecido de tal manera al presentador que, según ha confesado a esta revista, podría iniciar próximamente un procedimiento legal para mantener intacto su honor.

