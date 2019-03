10 mar 2019 carlos gonzález

"Se supone que no debo decir nada, pero estad atentos. ¡El coche fantásticoacelera de nuevo!". Lo ha comentado David Hasselhoff en un chat con el periódico 'The Mirror'. No ha dado muchos más detalles sobre la vuelta de la serie, pero eso ha bastado para provocar, al menos, una sonrisa entre todos los que simpatizan con la causa.

Y no nos referimos tanto a 'El coche fantástico' como al actor. O sea, al hombre que primero interpretó a un macarra de pelo en pecho que iba con su automóvil parlanchín impartiendo justicia. Después se transformó en socorrista, también de pelo en pecho, y marcó una época con Los vigilantes de la playa, y finalmente se dedicó a recorrer el mundo riéndose de sí mismo y de esa mezcla de nostalgia de los 80, espíritu hortera y frikismo que le caracteriza.

Aunque cuidado con reírse mucho de Hasselhoff, porque es todo un mito de la televisión y tiene el récord de haber protagonizado, producido y rescatado del desastre la serie más vista de la historia, con más de 1.000 millones de espectadores en 145 países. Hablamos, claro, de Los vigilantes de la playa.

Del éxito a la ruina

Lástima que luego se le torcieran la cosas. «Pasé de ser oro en la taquilla a convertirme en veneno, este negocio es muy extraño», aseguró en su día. Hasta que en 2016 anunció que estaba arruinado y que solo le quedaban 3.500 euros en el banco. Según explicó entonces, ingresaba unos 100.000 al mes pero no le llegaba para vivir entre gastos, impuestos y la pensión de 18.500 a Pamela Bach, su segunda mujer y madre de sus dos hijas. "Soy muy bueno negociando, pero un desastre administrando mi dinero", avisó un par de años antes.

Están además sus problemas con el alcohol. En 2007, la mayor de sus hijas le grabó comiéndose una hamburguesa completamente borracho y tirado en el suelo. Ella dijo que lo había hecho para que viera hasta qué punto de degradación llegaba cuando bebía, pero el vídeo acabó en internet y se volvió viral, así que durante una temporada le impidieron ver a sus hijas y perdió unos cuantos contratos. Después de esa experiencia, decidió dejar el alcohol.

¿Y a qué se ha dedicado estos últimos años? Un poco a todo. Desde participar en Bailando con las estrellas a ejercer como jurado en otros talent shows o protagonizar un reality centrado en sus intentos por relanzar su carrera y que, paradójicamente, fue cancelado tras emitirse solo dos capítulos. Sin olvidar que canta, y que en Alemania, Austria y Suiza es todo un fenómeno. De hecho, en otoño emprenderá una gira por estos países e incluso hay quien considera que uno de sus éxitos, Looking for Freedom —que podríamos traducir como buscando libertad— contribuyó a la caída del Muro de Berlín. Él, por si acaso, después protagonizó una actuación en esa misma ciudad con una chaqueta llena de lucecitas.

Lo que no le falta es el amor: en agosto se casó por tercera vez con Hayley Roberts. Ella tiene 28 años menos que él y se conocieron cuando fue a pedirle un autógrafo.

