12 mar 2019

Antonio Tejado ha protagonizado, casi sin duda, los momentos más polémicos de la primera edición de 'GH Dúo'. El último espectáculo ha sido un baile sensual que ha dedicado a su rollo de una noche, Ylenia Padilla.

Para dicho baile, Antonio Tejado estaba en calzoncillos y con un turbante en la cabeza. ¡Nada más! Hasta la mismísima Carolina Sobe se dirigió a las cámaras y le dijo a Ylenia "Te tiene que querer mucho para hacer esto". Normal.

Mientras fuera de la casa su madre y Candela Acevedo se enfrentan por el caché que el concursante cedió a su ex antes de entrar en 'GH Dúo', Antonio sigue disfrutando de todos sus romances dentro de la casa. Ya, de momento, no le queda nadie. Y su ex, se opera el pecho.

En el programa de Ana Rosa, los colaboradores se dedicaron a comentar el cuerpo de Antonio y su baile. Ana Rosa Quintana estaba escandalizada y sus comentarios le salían del alma. "Bueno, aún queda mucho para hablar de esto... ¡pero qué feo!", exclamaba Ana Rosa que no dudó en argumentar lo siguiente: "Antonio era un chaval monísimo y está como muy abandonado. (…) El chico es guapo pero no se cuida".

Antonio Tejado, que tiene 31 años, ha recibido un aluvión de críticas en Ana Rosa. Tanto que Joaquín Prat se atrevía a describir cómo sería el momento que saliese de la casa, después de un "Para bailar desnudo no está". "Como ciudadano me gustaría que Tejado saliera este jueves con el mayor porcentaje de la historia, como fan del concurso que se quede. He decidido que voy a disfrutar de esa cara de besugo que se le queda cuando escucha los abucheos del público. De ese descoloque, de esa incertidumbre, con ese sufrimiento… de momento me voy a conformar con eso. Que siga en el concurso. Vamos a disfrutar una semana más de cómo le aprietan las tuercas las mujeres", decía Joaquín Prat.

Seguramente que Candela Acevedo y su club de fans que piden su expulsión, también estarían encantados con ver salir a Antonio Tejado de una forma tan épica.

