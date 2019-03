13 mar 2019

con más de 20 años al pie de la pasarela, Juan Duyos es uno de nuestros grandes diseñadores. Empezó a trabajar en los talleres de Manuel Piña y Antonio Pernas. En abril de 2000, realizó el vestuario de Amargo, del Ballet Flamenco de Rafael Amargo. En 2002, le ficha Pepe Barroso como director creativo de Don Algodón. Ha vestido a muchas actrices, a famosas de todo signo, incluida a alguna que ya no está como Ava Gardner, entre otras muchas celebrities.

Pero si algo encandila a Duyos, es Cara, una perrita con mucho 'savoir-faire' con la que comparte su vida. Me cito con él en su estudio situado en el emblemático barrio madrileño de Chueca, (Barquillo, 22). Llega puntual y, después de las presentaciones empezamos la entrevista.

Corazón Vamos a hablar de Cara, su perra.

Juan Duyos Es una jack russell terrier que está a punto de cumplir cinco años. Es de Zaragoza, nos la regalaron unos amigos. Era chiquitita cuando la cogimos y muy simpática. No tenía miedo de nada.

C. ¿Quién se hizo cargo principalmente de su educación?

J.D. Yo. Se ha criado aquí en el estudio entre los dibujos y las telas y está muy bien educada, sabe lo que tiene que hacer en cada momento. No se acerca a la mesa cuando estamos comiendo. Se retira a su cama cuando se lo pides, es muy activa, pero cuando se tiene que quedar quieta, lo hace.

C. Los terrier tiene fama de nerviosos. ¿Entra Cara dentro de los cánones de su raza

J.D. Estos perros son muy activos, tiene una hermana que se sube a los árboles. Yo me la llevo a todas partes: al trabajo, a reuniones, excepto en los sitios que no le dejan entrar como en IFEMA, que están muy anticuados. Ahora tenemos una casa situada cerca de El Escorial y le chifla salir a correr por el campo. También ha practicado surf conmigo y le encanta disfrazarse.

Las mujeres siempre quieren estar guapas, esto no ha cambiado"

C. Hay muchas personas que como usted, se quejan de que no les dejen entrar en determinados sitios con sus perros. ¿Qué se puede hacer para cambiar actitudes como esa?

J.D. Queda mucho recorrido, hay gente a la que no les gustan los perros. A mí me molesta la gente que habla a voces por el móvil a tu lado y no por eso se les impide entrar a los sitios. Hay niños mal educados que gritan, lloran y los padres no les dicen nada. Yo creo que es cuestión de educación generalizada. En las reglas de educación tendría que estar permitido que entraran en determinados lugares en los que hoy no pueden, porque hay perros buenísimos.

C. Chueca es un barrio muy perruno. ¿Cara, es sociable en su entorno?

J.D. Al principio, socializaba, pero un día la vapulearon unos perros y tiene miedo. Cuando se acercan se queda paralizada, me da rabia.

C. Su última colección, que presentó en la MBFW de Madrid, se inspiró en Paradores. ¿Por qué?

J.D. Es una colección fundada en la diversidad y el talento que conforman el maravilloso país que nos arropa hoy, en el siglo XXI. He querido hacer un guiño a la artesanía de lo cotidiano y a los trajes regionales supervivientes al paso del tiempo...

C. ¿Qué demandan las mujeres de hoy a la moda?

J.D. Las mujeres siempre quieren estar guapas, esto no ha cambiado. Cuando las mujeres se ponen moda, hay una parte cotidiana que es comodidad y otra que es estar guapa. «Las mujeres que se vistan de ti, tienen que sentirse guapas», me lo enseñó Manuel Piña, con el que empecé en esta profesión.

Juan Duyos nos presenta a su perrita, a la que le gusta disfrazarse. pinit m. vaquero.

C. Les puede dar algún consejo a los jóvenes diseñadores.

J.D. A los diseñadores jóvenes españoles, les digo que la moda es muy complicada en España. Que no se fijen en lo que pasa en París o Milán, porque somos muy diferentes. Aquí, tenemos un cine bonito, un periodismo bonito y una moda muy bonita. No tenemos por qué estar comparándonos con nadie, somos muy auténticos. Además, les recomiendo: trabajo, trabajo y tesón.

C. Ha vestido a muchas actrices y 'celebrities'. ¿Alguna que se le haya quedado en el tintero?

J.D. Soy muy poco mitómano y he vestido a muchas mujeres famosas. Pero me hubiera gustado vestir a las que no están. La época de Ava Gardner en España, que yo no viví, pero sí Elio Berhanyer que ha sido un referente para mí. Él sí la vistió… Esas mujeres que yo he conocido cuando era pequeño y que, ahora, me fascinan.

C. Hablemos de usted. ¿En qué momento personal se encuentra?

J.D. Ahora, soy un hombre tranquilo como John Wayne. Soy feliz, trabajo en lo que me gusta y con la gente que quiero, tengo a mi perra… Como se suele decir: "Virgencita, virgencita, que me quede como estoy".

