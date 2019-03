13 mar 2019

Había mostrado su dolor delante de las cámaras durante esos 14 días que duró el rescate de su hijo, Julen, tras caer a ese pozo maldito en la localidad malagueña de Totalán. También ofreció una rueda de prensa una vez fallecido el niño. Pero el padre del pequeño, José Roselló, ha dado un paso más y ha concedido una entrevista exclusiva a la revista 'Semana'.

Allí hace el relato más desgarrador de aquellos días de espera, de la angustia cuando el niño cayó y del profundo desconsuelo en el que ahora viven él y su familia desde que Julen fue sacado sin vida de aquel agujero. José se ha lanzado a entrar en la rueda de la prensa del corazón con unas palabras absolutamente desgarradoras.

José, que pide justicia y poder esclarecer hasta el más mínimo detalle de lo que sucedía aquella tarde y las condiciones en las que estaba el pozo para que el niño terminase por perder la vida, asegura que, si él hubiese sido capaz de entrar por ese pozo, les hubiesen tenido que sacar a los dos.

"Esto nunca se acaba. Solo quiero que la jueza se pronuncie lo antes posible y se ponga fin a todas las especulaciones. No saben el daño que pueden hacer", desvela sobre esa pesadilla de la que no parecen encontrar la salida. Y quita responsabilidad a los equipos de rescate, a los que se había acusado en los últimos días: "No creo que la piqueta matase a mi hijo… Si eso fuera así, apaga y vámonos".

Roselló expresa el miedo que tiene a dejar a su mujer, Victoria, sola -su terrible relato sobre la pérdida de su hijo-: "Está fatal. El otro día fue al psicólogo y en estos días voy yo. Ella no quiere tomar las pastillas que le han mandado. En ningún momento está sola. No quiero dejarla sola".

José deja claro que no están en contra de nadie, que tan solo buscan saber la verdad. "Pertenecemos a la acusación particular para estar informados. Quiero que se investigue absolutamente todo. No estoy a favor ni en contra de David ni del pocero. Mi prima es como si fuese mi hermana. Son mi familia y si algo han hecho mal para eso está la justicia, para juzgarlos", son sus palabras.

José, que perdió a otro hijo, termina con una bonita reflexión: "Estoy totalmente seguro de que mis dos ángeles que están en el cielo están orgullosos de nosotros y tengo la conciencia tranquila".

