14 mar 2019

Hacía mucho tiempo que no veíamos ni escuchábamos a Whoopi Goldberg. Ahora, hemos conocido el por qué. Ha sido ella misma la que ha explicado qué le ha llevado a desaparecer de la esfera pública durante tantos meses, preocupando a sus seguidores. Y hacían bien en preocuparse, porque ha estado a punto de morir.

La actriz ha contado cómo una complicación con una neumonía. Lo ha hecho mediante un vídeo en el programa en el que trabaja, 'The view', y al que espera reincorporarse no tardando, en cuanto la recuperación de su estado de salud sea total.

"Sí, estuve muy, muy cerca de dejar la Tierra. Buenas noticias, no lo hice", decía Whoopi, que detallaba que padeció una neumonía que derivo en una septicemia, una de las principales causas de muerte en el mundo todos los años.

"Estoy levantándome y moviéndome, no tan rápido como me gustaría pero estoy bien. No estoy muerta", respondía a la pregunta de cuándo podremos volver a verla en ese espacio de la ABC en el que, tanto sus compañeros como la audiencia, la echan de menos.

