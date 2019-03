15 mar 2019

No era un secreto, aunque hasta ahora no les habíamos visto juntos. Josep Santacana comparte desde hace casi dos años y medio una relación muy asentada con Raquel, una madrileña que conoció en Barcelona con la que convive en Miami. Ella no se separa de él en ningún momento, de hecho acompañó al empresario el pasado 4 de marzo al juicio de su divorcio contra Arantxa Sánchez Vicario que se celebró en Esplugues de Llobregat (Barcelona). Celebrada la vista, Raquel y Santacana regresaron a Miami para continuar con su rutina, tal y como se muestra en las fotografías exclusivas que aparecen junto a estas líneas.

Juntos abandonaron España y aterrizaron en el aeropuerto de la ciudad de Miami el 6 de marzo. Nada más bajar del avión, pusieron rumbo al apartamento que comparten. En un intento por evitar a los 'paparazzis', Josep y Raquel entraron por la puerta trasera del edificio. Dos días después, salieron a comer y disfrutaron de las vistas del Café Demetrio en Coral Hables, un lugar famoso por sus cafés artesanales. La buena sintonía de la pareja es tal que hasta comparten el mismo modelo de zapatillas deportivas de la marca Gucci, un guiño que confirma que encajan perfectamente.

La pareja se muestra feliz ajena al torbellino judicial y mediático en el que se ha convertido el divorcio de Josep Santacana y Arantxa Sánchez Vicario. Aunque no se habían dejado fotografíar juntos hasta ahora, lo cierto es que el empresario ya había confirmado su relación en declaraciones a la revista '¡Hola!' hace un año. Con sus palabras no quiso dar muchos detalles sobre ella, pero aprovechó la ocasión para asegurar que "no se parece nada a Arantxa" y desmentir que fuera gogó. Destacó que cuenta con una carrera universitaria, a la vez que confirmaba que él era un hombre libre puesto que llevaba, entonces, dos años separado de la extenista.

Arantxa explota

Aunque Santacana se empeña en asegurar una y otra vez que su divorcio es amistoso, una buena relación que se intentó justificar con la publicación en 'Lecturas' de unas fotografías en las que el matrimonio celebraba el cumpleaños de su hija, la realidad es otra. Aseguraban que las fotos habían sido tomadas en una fiesta privada el sábado 2 de marzo, pero según informó posteriormente Andrés Guerra en 'La Vanguardia' la celebración tuvo lugar el 27 de febrero en compañía de otros niños que asisten a la institución de la que Arantxa es directora deportiva, la Metropolitan School. No es tanto que la pareja dejase a un lado sus diferencias para posar sonrientes sino que la foto se produjo en el marco de una celebración grupal.

