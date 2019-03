15 mar 2019

Louis Tomilson, conocido por ser integrante en el pasado de la 'boy band' One Direction, acaba de recibir el mazazo más duro de su vida. El músico ha visto como su hermana, Felicite, ha fallecido con tan solo 18 años como consecuencia de un fallo cardíaco.

Ha sido el servicio de ambulancias de la zona oeste de Londres el que, con un comunicado, ha dado los detalles: "Nos llamaron a las 12.51 y mandamos dos ambulancias, un servicio de respuesta en un coche y un paramédico. Desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció una persona".

El diario de 'The Sun' ha explicado que a Louis le informaron del fallecimiento mientras estaba trabajando y que está "destrozado y consternado" por esta pérdida de su hermana, a la que estaba muy unido.

Es el segundo golpe que se lleva en poco tiempo, ya que hace tan solo dos años a quien perdió fue a su madre, con 43 años, como consecuencia de una leucemia. A ella es a quien va dedicado el tema 'Two of us'.

