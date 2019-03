15 mar 2019 kike calleja

Sergi arola y su ex, Silvia Fominaya, atraviesan serios problemas económicos después de cerrar, hace tan solo unos meses, el bar que la actriz montó con ayuda del cocinero en La Coruña. El chef catalán, que en la actualidad trabaja en el restaurante de la conocida sala madrileña V de Vegas, llegó a tener 14 restaurantes, hasta que la crisis y las deudas terminaron con sus sueños.

Fue en 2013 cuando Hacienda le precintó uno de sus restaurantes debido a una deuda de 148.000 euros con la Agencia Tributaria y 160.000 euros con la Seguridad Social. A todos estos problemas hay que sumarle la estafa de la que fue víctima hace unos meses en Internet cuando una conocida casa de apuestas utilizó su imagen asegurando que el cocinero ganó 2,5 millones invirtiendo en ellos.

"Es falso, es una estafa y mentira. Son empresas instaladas en países con una legislación muy laxa en cuestiones de Internet y nadie las penaliza. Me sorprende que la gente sea tan cándida de creerse que si inviertes doscientos euros ganas dos millones. Me sorprende y me da miedo" aseguraba hace algunas unas semanas el chef catalán.

La separación de pareja

Por si esto fuera poco este declive profesional también se extendió a lo personal ya que en 2016, Arola se separó de su esposa y madre de sus dos hijos, Sara Fort. Poco tiempo después el cocinero confirmaba que su corazón estaba nuevamente ocupado por Silvia Fominaya con la que ha vivido una relación de idas y venidas hasta convertirse en buenos amigos para, finalmente, separar sus destinos hace unos meses.

Fue en junio de 2017 cuando la presentadora decidió abrir 'Por la Jeta' un bar en el centro de La Coruña. Según ella Sergi era el encargado de elaborar los platos y su implicación era personal. "Se le ocurrió a Sergi, pero el bar ha sido todo un fracaso. Lo cerramos 11 meses después porque no salían las cuentas. Quiero pedir perdón a los trabajadores. Eran cinco personas en el equipo y es una pena que haya acabado así. Sigo pagando recibos. Fue un error montarlo porque tenía la cabeza en otro sitio. Cuando le dije a Sergi que cerraba, le dio mucha pena . Me dijo que esto lo había pensado para que tuviera yo un sueldo fijo", explicaba la presentadora en verano en una de sus últimas entrevistas.

Hace tan solo unas semanas, la presentadora le contaba a un confidente la pesadilla que está viviendo: "Su situación es tremenda. Silvia dice que ojalá nunca se hubiera metido allí. Está muy mal, con muchas deudas que va tapando. Hace verdaderos esfuerzos por mantener el nivel de vida de sus hijos y no puede ni contar la cantidad de deudas que tiene y que va poniendo a plazos. Lo que pasó con ese local ha sido una ruina para ella".

Pero esto no es todo, como relata este confidente a 'Corazón', Silvia Fominaya le ha asegurado que Sergi Arola hace caso omiso: "Su primera idea era no meterse en el proyecto, pero entre todos los que estaban involucrados la convencieron. No solo se metió sino que encima lo puso a su nombre porque al de Sergi no se podía. Ella está cansada de llamar a Arola que no le contesta las llamadas ni los mensajes. Su situación es triste. Es para llorar. Le reclaman de la máquina registradora, de los platos, de una conocida marca de cerveza, de todo".

El pasado 30 de mayo de 2018 la empresa Gestión Hostelera Abrance S.L de la que Silvia Fominaya era administradora fue demandada por el encargado del local. Tal y como se detalla en la documentación a la que ha tenido acceso 'Corazón': "El 30 de septiembre de 2017, este trabajador causó baja voluntaria en la empresa por impago pues no se le abonaban ni la totalidad del salario ni las horas extraordinarias llegándole a adeudar 2.600 euros".

Pero esto no es todo, ya que en noviembre de 2018 J. M. S. M presenta otra demanda contra la presentadora en el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de La Coruña reclamándole 490,50 euros. La última vez que se ha visto a Silvia Fominaya fue el pasado enero cuando fue fotografiada junto al novio de Agatha Ruíz de la Prada, Luis Miguel Rodríguez. A día de hoy, la actriz está inmersa en el rodaje de la serie 'Los Miami' para intentar salir de esta difícil situación que está viviendo.

