18 mar 2019

Ha sido un susto, pero ha quedado en eso. Beatriz Trapote ha tenido que pasarse siete días hospitalizada como consecuencia de un virus que provocó que se pusiera completamente amarilla. Un virus que le atacó al hígado y la vesícula y que provocó esa visita al hospital San Juan Grande de Jerez de la Frontera.

Ella ha explicado, en la revista '¡Qué me dices!", qué es lo que le ha pasado: "Han sido días horribles. Me subieron los niveles de bilirrubina y me puse amarilla, amarilla". Y es esa misma publicación la que ha confirmado que ya se encuentra en casa y que podrá reincorporarse a su trabajo, porque el virus ha remitido.

"La verdad es que nos llevamos un susto, pero gracias a Dios ha quedado en nada y ahora estoy bien, en casa y superfeliz con mis niños", ha contado a la cita revista en declaraciones exclusivas.

Este pequeño problema de salud ha llegado poco después de que la presentadora y su marido, Víctor Janeiro, dieran la bienvenida a su segundo hijo, Óliver. Fue el pasado 12 de diciembre cuando aumentaban la familia con la llegada de ese niño.

